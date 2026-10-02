TP.HCM: Nghiên cứu ứng dụng AI điều khiển đèn tín hiệu giao thông để giảm ùn tắc

Ngày 2/10, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đơn vị đang nghiên cứu ứng dụng AI điều khiển hệ thống đèn tín hiệu tại một số khu vực ngoài Vành đai 2 như: Quốc lộ 51, quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn.

Điều khiển đèn tín hiệu bằng AI

Tại nhiều khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, tình trạng ùn ứ thường xảy ra vào giờ cao điểm, đặt ra yêu cầu tổ chức giao thông linh hoạt hơn để khai thác hiệu quả hạ tầng hiện hữu.

TP.HCM sẽ dùng AI điều khiển đèn tín hiệu nhằm giảm ùn tắc giờ cao điểm.

Trong nhóm giải pháp giảm ùn tắc, TP.HCM đang nghiên cứu phương án kết nối toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông bên trong Vành đai 2 về Trung tâm điều khiển tập trung đặt tại Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị.

Cùng với đó, thành phố rà soát, triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ AI điều khiển hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại một số khu vực bên ngoài Vành đai 2 thường xảy ra ùn ứ trong giờ cao điểm như: Quốc lộ 51, quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn.

Việc ứng dụng công nghệ được đặt trong tổng thể kế hoạch tối ưu hóa năng lực giao thông, tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng và phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giám sát và điều khiển giao thông thông minh.

Trung tâm hiện được định hướng với 5 chức năng chính, gồm giám sát giao thông; điều khiển tín hiệu giao thông; cung cấp thông tin giao thông; hỗ trợ xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; mô phỏng, dự báo giao thông.

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông kết nối về Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, từ nay đến cuối năm 2026, thành phố sẽ triển khai đồng thời nhiều giải pháp phi công trình nhằm giảm ùn tắc tại những khu vực có lưu lượng phương tiện cao.

Ngành chức năng sẽ thường xuyên rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng khoa học, linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế; tăng cường kiểm tra và kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình khai thác.

Tại các nút giao có nhiều xung đột giao thông, thành phố sẽ rà soát để đưa ra phương án kiểm soát phù hợp. Một trong những giải pháp được tính đến là đóng các giao lộ lân cận, tạo nút giao trung gian để phương tiện lưu thông liên tục, hạn chế phải dừng tại đèn tín hiệu giao thông.

Việc phân làn xe cũng sẽ được điều chỉnh theo lưu lượng và loại phương tiện thực tế trong từng giai đoạn. Thành phố nghiên cứu giảm bớt làn xe ô tô để tăng làn xe hỗn hợp trên một số tuyến như Phạm Văn Đồng, Trường Chinh.

Cùng với đó, TP.HCM nghiên cứu tổ chức phân làn đường linh hoạt, khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại để thực hiện phân làn theo từng thời điểm trong ngày tại một số tuyến như Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng.

TP.HCM nghiên cứu tổ chức phân làn đường linh hoạt để giảm tình trạng ùn tắc giao thông.

Đối với những khu vực đang thi công các dự án giao thông trọng điểm, ngành chức năng sẽ tăng cường theo dõi tình hình giao thông để kịp thời điều chỉnh tổ chức giao thông.

Các khu vực được tập trung theo dõi gồm tuyến Metro số 2 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Trường Chinh; nút giao An Phú; ngã tư Đình trên đường Đỗ Mười và các tuyến đường xung quanh.

Khởi công 7 cầu vượt thép trong năm 2026

Cùng với các giải pháp tổ chức và điều hành giao thông, thành phố tiếp tục triển khai một số công trình nhằm xử lý các điểm nghẽn trước mắt.

Theo đó, TP.HCM sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện 13 công trình đường chui kết hợp nâng tĩnh không cầu, bổ sung các nhánh cầu dẫn vào cầu chính, cầu vượt đi bộ.

Thành phố cũng triển khai 4 công trình bãi đỗ xe cao tầng tại các bến xe buýt và 4 công trình sửa chữa, bổ sung trụ dừng, nhà chờ xe buýt phục vụ vận tải hành khách công cộng.

Đáng chú ý, 7 công trình cầu vượt thép dự kiến được khởi công ngay trong năm 2026, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027. Bao gồm: Cầu vượt thép ngã 6 Công trường Dân Chủ; cầu vượt thép nút giao 3/2 - Lê Đại Hành; cầu vượt thép nút giao 3/2 - Lý Thường Kiệt; cầu vượt thép nút giao Cách Mạng Tháng Tám - Huỳnh Văn Cù; cầu vượt thép nút giao quốc lộ 51 - Phước Bình; cầu vượt thép nút giao quốc lộ 51 - đường B1, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 và cầu vượt thép nút giao ĐT.994C - đường 30/4, khu vực Ẹo Ông Từ.

Nhóm giải pháp trên được triển khai trong bối cảnh TP.HCM tiếp tục rà soát tổ chức giao thông trên toàn mạng lưới, từng bước chuyển từ cách xử lý riêng lẻ tại từng điểm ùn tắc sang điều hành linh hoạt hơn trên cơ sở dữ liệu và công nghệ.

Việc kết nối hệ thống đèn tín hiệu, nghiên cứu ứng dụng AI, tổ chức lại làn đường và điều chỉnh các nút giao được đặt cùng với đầu tư các công trình giao thông nhằm nâng cao khả năng khai thác hạ tầng hiện hữu và giảm ùn tắc tại những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn.