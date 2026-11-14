TP.HCM nghiên cứu phát triển đô thị Trường Thọ quanh cụm 3 ga metro

Theo thông tin từ UBND phường Thủ Đức, việc triển khai Luật Phát triển đô thị và các nghị quyết cụ thể hóa của HĐND TP.HCM đang được địa phương tập trung thực hiện, trong đó trọng tâm là rà soát quy hoạch, chuẩn bị các điều kiện phát triển đô thị và triển khai những dự án hạ tầng trọng điểm.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã được khai thác từ cuối năm 2024.

Các nghị quyết được địa phương tập trung nghiên cứu gồm Nghị quyết 53/2026/NQ-HĐND về quy hoạch tổng thể TP.HCM, Nghị quyết 54/2026/NQ-HĐND về hoạt động quy hoạch và Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND về quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Trong quá trình này, phường đã tham gia rà soát, đóng góp ý kiến đối với Quy hoạch tổng thể TP.HCM và việc xác lập ranh giới quy hoạch TOD tại cụm ga tuyến metro số 1, gồm Phước Long, Bình Thái và Thủ Đức.

Địa phương cũng đang rà soát các đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, chuẩn bị dữ liệu và định hướng phát triển để phục vụ công tác lập, điều chỉnh quy hoạch sau khi Quy hoạch tổng thể thành phố được phê duyệt.

Khu vực cảng Trường Thọ được định hướng phát triển thành khu đô thị mới gắn với mô hình TOD.

Đáng chú ý, khu vực cảng Trường Thọ hiện hữu được định hướng phát triển thành khu đô thị Trường Thọ với các tiêu chí và cơ chế quy hoạch mới. Đây là khu vực có lợi thế nằm gần ba nhà ga metro số 1, trong phạm vi bán kính dưới 1km.

UBND phường Thủ Đức đang phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu phương án quy hoạch khu vực theo các tiêu chí về sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật được quy định tại Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND.

Việc nghiên cứu nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tận dụng lợi thế kết nối giao thông công cộng, tạo cơ sở hình thành không gian đô thị mới tại khu vực Trường Thọ.

Theo ghi nhận của địa phương, đa số người dân Khu phố 46 sinh sống xung quanh cụm cảng Trường Thọ bày tỏ sự đồng thuận với định hướng phát triển khu đô thị hiện đại tại đây, kỳ vọng góp phần thúc đẩy kinh tế và cải thiện diện mạo đô thị.

Tuyến metro số 1 với các ga Phước Long, Bình Thái và Thủ Đức tạo lợi thế kết nối cho khu vực phát triển đô thị Trường Thọ.

Một vấn đề khác được phường quan tâm là rà soát, cập nhật và điều chỉnh quy hoạch hẻm. Theo địa phương, quy hoạch hẻm có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận và quyền lợi của người dân.

Do đó, UBND phường đã kiến nghị UBND TP.HCM và Sở Tài chính bố trí kinh phí để rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hẻm, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn.

Trước đó, TP.HCM đã định hướng di dời cụm cảng ICD Trường Thọ về ICD Long Bình theo lộ trình, phù hợp với quy hoạch và tiến độ đầu tư các khu cảng, trung tâm logistics thay thế. Việc di dời được thực hiện từng bước, bảo đảm đủ năng lực tiếp nhận hàng hóa, tránh gián đoạn hoạt động vận tải và chuỗi cung ứng.

TP.HCM định hướng di dời cụm cảng ICD Trường Thọ gắn với việc bảo đảm năng lực tiếp nhận hàng hóa và duy trì hoạt động logistics.

Sau khi cảng và hệ thống kho bãi được di dời, khu đất khoảng 63ha tại Trường Thọ sẽ được nghiên cứu chuyển đổi công năng theo định hướng đô thị hỗn hợp, sáng tạo, xanh, gắn với giao thông công cộng.

Trong đó, thành phố ưu tiên bố trí không gian công cộng, công viên, hành lang xanh ven sông; đồng thời nghiên cứu phát triển các công trình giáo dục, văn hóa, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở với tỷ lệ phù hợp.

Khu vực này cũng được định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD, gắn với tuyến metro số 1, kết hợp hạ tầng xã hội, giao thông đi bộ, xe đạp và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Các định hướng trên sẽ được cụ thể hóa trong đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và phương án sử dụng đất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.