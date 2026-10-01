TP.HCM nghiên cứu phân làn theo giờ đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tất Thành

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức chiều 1/10, ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng Phòng Kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết thành phố đang triển khai các giải pháp giảm ùn tắc tại những khu vực thường xuyên có lưu lượng giao thông cao.

Giảm làn ôtô, phân làn đường theo thời gian trong ngày

Một trong những giải pháp trước mắt là từ nay đến cuối năm 2026 thường xuyên rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông khoa học, linh hoạt, hợp lý; tăng cường kiểm tra, khắc phục kịp thời các bất cập về tổ chức giao thông trong quá trình khai thác.

Trong đó, rà soát các nút giao xung đột giao thông nhằm có giải pháp kiểm soát phù hợp như đóng giao lộ lân cận, tạo nút giao trung gian để xe lưu thông liên tục, hạn chế dừng đèn tín hiệu giao thông.

Đường Phạm Văn Đồng ùn ứ giao thông giờ cao điểm. Ảnh: Duy Hiệu.

Đồng thời, điều chỉnh phân làn xe phù hợp lưu lượng, loại phương tiện lưu thông thực tế từng giai đoạn, như giảm bớt làn ôtô để tăng làn xe hỗn hợp trên đường Phạm Văn Đồng, Trường Chinh...

Nghiên cứu triển khai tổ chức phân làn đường linh hoạt, khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại để phân làn theo thời gian trong ngày, như đường Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng...

Đối với các khu vực đang thi công, tăng cường theo dõi tình hình giao thông tại những dự án giao thông trọng điểm như tuyến Metro số 2 (đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Trường Chinh), nút giao An Phú... và các tuyến đường xung quanh để điều chỉnh tổ chức giao thông kịp thời.

Đơn vị cũng nghiên cứu phương án kết nối toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông bên trong Vành đai 2 về Trung tâm điều khiển tập trung đặt tại Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị.

Cùng đó, rà soát, triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ AI điều khiển hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại một số khu vực bên ngoài Vành đai 2 thường xảy ra ùn ứ giao thông trong giờ cao điểm như Quốc lộ 51, Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn…

Về giải pháp công trình, ông Trường cho hay đẩy nhanh tiến độ thực hiện 13 công trình đường chui kết hợp nâng tĩnh không cầu, bổ sung các nhánh cầu dẫn vào cầu chính, cầu vượt đi bộ; 4 công trình bãi đỗ xe nổi cao tầng tại các bến xe buýt, 4 công trình sửa chữa, bổ sung trụ dừng, nhà chờ xe buýt phục vụ vận tải hành khách công cộng; khởi công 7 công trình cầu vượt thép ngay trong năm 2026, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2027.

Nghiên cứu đưa bệnh viện, trường học lớn ra khỏi nội thành

Giải pháp lâu dài, Sở Xây dựng đã phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện giải pháp giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, tập trung thực hiện 2 giai đoạn, giai đoạn 2026-2027 “xử lý cấp bách, tạo chuyển biến nhanh” và giai đoạn 2028-2030 “duy trì thông suốt, nâng tầm chất lượng giao thông đô thị".

Khu vực Ngã tư Hàng Xanh hướng về Quốc lộ 13 ùn ứ giao thông. Ảnh: Duy Hiệu.

Song song đó, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành 44 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025; khởi công 52 dự án đường bộ trong giai đoạn 2026-2027; triển khai hoàn thành 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 187km trong giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết 06/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Từng bước hình thành hệ thống hạ tầng khung về giao thông đường bộ của thành phố như đường Vành đai 3, khép kín Vành đai 2, tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, các đường trục kết nối khu vực trung tâm và cửa ngõ ra vào thành phố...

Về giải pháp phi công trình, Sở Xây dựng tập trung thực hiện đồng bộ những giải pháp khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu: rà soát tổ chức phân luồng giao thông linh hoạt, khoa học, phù hợp tình hình giao thông thực tế; điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ; cải tạo kích thước hình học; đóng/mở linh hoạt các điểm mở dải phân cách; tối ưu hóa việc sử dụng làn đường hợp lý theo giờ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành giao thông vận tải, điều khiển giao thông theo mạng lưới (ứng dụng kỹ thuật số song sinh Digital Twins).

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp tại Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Phát triển hoạt động đường thủy, giảm áp lực giao thông đường bộ; phát huy hiệu quả công tác phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông giữa các đơn vị chức năng và các đơn vị liên quan (sân bay, cảng biển...).

Nghiên cứu thực hiện Đề án di dời các cơ sở y tế, giáo dục - đào tạo quy mô lớn ra khỏi khu vực nội thành; từng bước đưa các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm cảng ICD… ra khu vực ngoại ô, đấu nối với các tuyến Vành đai 3, 4, đường thủy, đường sắt.