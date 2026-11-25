Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP HCM, đơn vị đã giao các phòng chuyên môn nghiên cứu phương án tuyển sinh lớp 10 theo hướng kết hợp linh hoạt giữa thi tuyển và xét tuyển, phù hợp với điều kiện từng khu vực, địa bàn. Trong đó, Sở dự kiến mở rộng xét tuyển tại một số trường có điều kiện đặc thù.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM/ Ảnh tienphong.vn

Dự kiến năm 2027, TP HCM sẽ đón khoảng 186.000 thí sinh thi vào lớp 10 (trên tổng số hơn 210.900 học sinh lớp 9), tăng 35.000 em so với năm trước.

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu công lập của năm học 2026-2027 chỉ dừng ở mức 134.776 chỗ, tức chỉ đáp ứng khoảng 72% nhu cầu nếu giữ nguyên quy mô. Áp lực này đi kèm với một nghịch lý "thừa - thiếu" cục bộ: khu vực trung tâm quá tải, nhưng các trường vùng ven lại chật vật tuyển sinh. Điển hình như năm 2026, hơn 3.000 thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học, phần lớn ở vùng ven; việc tuyển bổ sung sau đó chủ yếu hút học sinh ở xa khiến tỷ lệ xin chuyển trường sau một năm tăng cao, gây xáo trộn lớp học, trong khi nhiều học sinh sống ngay gần trường lại trượt vì thiếu điểm và không có cơ sở tư thục hay trung tâm nghề để thay thế.

Trước thực tế việc áp dụng cứng nhắc một phương thức thi tuyển toàn thành phố không còn phù hợp, Sở GD&ĐT TP HCM đang nghiên cứu mở rộng hình thức xét tuyển cho năm học 2027-2028, thay vì chỉ giới hạn ở xã đảo Thạnh An, Côn Đảo và Trường PTDT nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu như hiện nay.

Các trường được cân nhắc chuyển sang xét tuyển sẽ dựa trên ba yếu tố: số lượng đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu (do nhóm trúng tuyển NV1 thường gắn bó với trường hơn NV2, NV3), nằm ở khu vực có mật độ trường THCS thấp (khiến nguồn tuyển tại chỗ hạn chế do xu hướng chọn trường gần nhà qua bản đồ số), và có điểm chuẩn thấp nhiều năm liền.

Song song với việc khoanh vùng các trường này, ngành giáo dục cũng tính toán cơ chế đánh giá dựa trên kết quả học tập, rèn luyện bậc THCS theo dự thảo quy chế của Bộ GD&ĐT để đảm bảo tính công bằng, khách quan cho thí sinh.

Mời độc giả xem video TPHCM: Lao động trung niên ồ ạt tìm việc...