TP.HCM nghiên cứu mở cửa hàng xăng dầu nổi ở xã đảo Thạnh An.

Tìm mô hình cung ứng xăng dầu phù hợp

Ngày 15/10, thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công ty Saigon Petro nghiên cứu phương án đầu tư cửa hàng xăng dầu nổi tại xã đảo Thạnh An.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, việc xây dựng cửa hàng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nhiên liệu của người dân, phục vụ hoạt động đi lại, đánh bắt thủy sản và vận hành các phương tiện đường thủy.

Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu còn thấp nên việc đầu tư cần được tính toán theo hướng phù hợp, bảo đảm hiệu quả và đáp ứng yêu cầu an sinh xã hội.

Qua khảo sát, xã đảo Thạnh An có diện tích nhỏ, số lượng xe máy không nhiều. Riêng tại cù lao Phú Lợi, người dân chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ để di chuyển từ đầu này sang đầu kia. Tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn hiện chưa đến 1.000 lít/ngày.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM thông tin tại họp báo.

Trong khi đó, theo tính toán của ngành chức năng, một cửa hàng xăng dầu tại khu vực trung tâm TP.HCM thường cần tiêu thụ khoảng 50.000 lít/tháng mới có thể hòa vốn.

Với sản lượng tiêu thụ tại Thạnh An, việc đầu tư cửa hàng theo mô hình thông thường sẽ gặp khó khăn về hiệu quả kinh doanh.

Bài toán vận chuyển nhiên liệu từ đất liền ra đảo cũng là một trong những trở ngại. Theo phương án được nghiên cứu, xăng dầu sẽ được vận chuyển bằng sà lan.

Để bảo đảm hiệu quả chi phí, mỗi chuyến vận chuyển cần khối lượng khoảng 300 m³, trong khi sức chứa dự kiến của cửa hàng từ 50 m³ trở lên và nhu cầu tiêu thụ thực tế tại địa phương còn hạn chế.

Bên cạnh đó, việc tìm vị trí xây dựng cửa hàng cũng gặp khó khăn do quỹ đất trên đảo không nhiều. Khu vực cầu cảng đang được địa phương sửa chữa, nâng cấp để phục vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, phương án bố trí cửa hàng xăng dầu gần khu vực này phải đáp ứng các quy định về khoảng cách an toàn, trong đó có yêu cầu cách khu vực tập kết hàng hóa và nơi hành khách lên xuống ít nhất 70 m.

Dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027

Trước những khó khăn trên, từ tháng 4/2026, Sở Công Thương TP.HCM cùng các đơn vị liên quan đã nhiều lần làm việc với UBND xã Thạnh An để tìm phương án cung ứng nhiên liệu phù hợp.

Mô hình đang được nghiên cứu là xây dựng cửa hàng xăng dầu nổi trên mặt nước, sát mép đảo. Phương án này được xem xét nhằm tận dụng điều kiện vận chuyển bằng đường thủy, thuận tiện tiếp nhận nhiên liệu từ sà lan, đồng thời hạn chế những vướng mắc về quỹ đất trên đảo.

Cuối tháng 9/2026, Công ty Saigon Petro đã cử nhân sự đến khảo sát, nghiên cứu phương án thiết kế. Hiện doanh nghiệp và cơ quan chức năng tiếp tục xem xét các điều kiện đầu tư, phương án tổ chức hoạt động và giải pháp giảm chi phí, hạn chế nguy cơ thua lỗ đối với công trình phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Trong thời gian chưa có cửa hàng cung ứng tại chỗ, người dân Thạnh An vẫn phải mua xăng dầu từ đất liền, đựng trong can rồi vận chuyển về đảo.

Việc lưu trữ xăng dầu trong can tại nhà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

TP.HCM nghiên cứu mở cửa hàng xăng dầu nổi ở xã đảo Thạnh An.

Song song với việc nghiên cứu đầu tư cửa hàng xăng dầu nổi, Sở Công Thương cũng khuyến khích địa phương từng bước chuyển đổi xe máy chạy xăng sang xe điện.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, nguồn điện tại xã hiện đã được bảo đảm; địa phương cũng có hệ thống cấp nước bằng đường ống và các lu chứa nước.

Đối với người dân có nhu cầu chuyển đổi phương tiện, xã Thạnh An sẽ nghiên cứu, đề xuất TP.HCM xem xét chính sách hỗ trợ phù hợp. Thành phố cũng tính toán các giải pháp giảm chi phí đầu tư, trong đó có việc xem xét giảm tiền thuê nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia cung ứng nhiên liệu tại địa bàn.

Theo đại diện Sở Công Thương TP.HCM, cửa hàng xăng dầu nổi tại xã đảo Thạnh An dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027, góp phần đáp ứng nhu cầu nhiên liệu của người dân và các phương tiện hoạt động trên vùng biển.

Mô hình kinh doanh xăng dầu trên mặt nước không phải hoàn toàn mới. Ông Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, Thanh Hóa hiện có hơn 300 cửa hàng xăng dầu, trong khi khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có 53 tàu dầu hoạt động trên mặt nước.