TP.HCM nghiên cứu làm tuyến đường trên cao nối cửa ngõ Tây Bắc với sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 27/9, thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đơn vị đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Nâng cấp trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa, đoạn từ nút giao An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến cuối năm 2026, dự án sẽ được trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua chủ trương đầu tư.

Dự án Nâng cấp trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa đang được nghiên cứu báo cáo tiền khả thi.

Đây là một trong 98 công trình, dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm được TP.HCM ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Theo phương án nghiên cứu, điểm đầu tuyến tại nút giao An Sương, nơi giao giữa Quốc lộ 1, Quốc lộ 22 và đường Trường Chinh. Từ đây, tuyến đường trên cao đi theo hành lang các tuyến đường hiện hữu gồm Trường Chinh, Cộng Hòa, Trường Sơn và Hồng Hà, kết thúc tại khu vực nút giao vòng xoay Nguyễn Thái Sơn.

Tuyến được định hướng đầu tư theo quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế tối đa 80km/h.

Một trong những phương án đang được tính toán là tận dụng chủ yếu dải phân cách giữa các tuyến đường hiện hữu để xây dựng công trình. Phương án này nhằm giảm khối lượng giải phóng mặt bằng, tiết kiệm chi phí đầu tư và hạn chế ảnh hưởng đến nhà dân dọc tuyến.

Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án khoảng 15.710 tỉ đồng, dự kiến thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Tuyến đường Trường Chinh - Cộng Hòa thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải vào giờ cao điểm.

Hiện Trường Chinh - Cộng Hòa là một trong những trục giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Tây Bắc với trung tâm TP.HCM và sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện lớn khiến nhiều đoạn trên tuyến thường xuyên quá tải.

Tại đường Cộng Hòa, khu vực nút giao Hoàng Hoa Thám thường xuyên xảy ra ùn ứ dù đã được đầu tư cầu vượt để tổ chức giao thông.

Cùng với dự án đường trên cao Trường Chinh - Cộng Hòa, nhiều công trình giao thông lớn khác cũng đang được triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.

Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã khởi công đầu năm 2026, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Khi đưa vào khai thác, tuyến metro sẽ tạo thêm trục vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ Tây Bắc.

Trục Trường Chinh - Cộng Hòa thường xuyên quá tải, trong khi đây là tuyến kết nối cửa ngõ Tây Bắc với trung tâm và sân bay Tân Sơn Nhất.

Dự kiến cuối năm nay, TP.HCM cũng khởi công cải tạo Quốc lộ 22, đoạn từ nút giao An Sương đến Vành đai 3. Tuyến dài hơn 9 km, được mở rộng lên 60m, với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng.

Trên đường Trường Chinh, đoạn dài gần 800m từ Cộng Hòa đến Âu Cơ - một trong những điểm thường xuyên ùn tắc - cũng dự kiến được mở rộng, với kinh phí khoảng 4.500 tỉ đồng.

Ngoài ra, tuyến Tân Kỳ Tân Quý, đoạn từ đường Bình Long đến Cộng Hòa, dự kiến được mở rộng từ khoảng 8m lên 30m, tổng vốn đầu tư khoảng 5.700 tỉ đồng.

Việc nghiên cứu dự án đường trên cao Trường Chinh - Cộng Hòa được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một hướng kết nối năng lực lớn cho khu vực phía Tây Bắc, đồng thời góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu.

Khi được triển khai đồng bộ với Quốc lộ 22, các dự án mở rộng đường Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý và metro số 2, khu vực này sẽ từng bước hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức, tăng khả năng kết nối với trung tâm TP.HCM và sân bay Tân Sơn Nhất.