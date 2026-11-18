TP.HCM sẽ nghiên cứu cơ chế lương, đãi ngộ vượt trội dành cho giáo viên. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Ngày 18/11, tại lễ kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cho biết thành phố sẽ ưu tiên nguồn ngân sách cao nhất cho giáo dục. Đồng thời, thành phố sẽ nghiên cứu cơ chế tiền lương, thu nhập tăng thêm và chế độ đãi ngộ vượt trội đối với giáo viên theo thẩm quyền đặc thù.

Theo ông Lê Quốc Phong, đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định thành bại của sự nghiệp đổi mới giáo dục. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên yên tâm gắn bó với nghề, cống hiến trí tuệ và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.

Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh việc chăm lo đời sống nhà giáo cần được thực hiện đồng bộ. Trong đó, chính sách tiền lương và thu nhập là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng đội ngũ có chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

TP.HCM hiện có hơn 2,6 triệu học sinh, là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Ngành giáo dục thành phố đang đối mặt nhiều áp lực như: Tình trạng tăng dân số cơ học; quá tải trường lớp cục bộ tại các khu vực đô thị hóa nhanh; chênh lệch điều kiện học tập giữa các địa bàn và thiếu giáo viên ở một số môn học.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu ngành giáo dục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, dạy và học. Một trong những yêu cầu đáng chú ý là giảm áp lực hành chính cho giáo viên, thực hiện nguyên tắc "giảm để tăng", giảm hồ sơ, sổ sách, các cuộc thi mang tính hình thức và bệnh thành tích.

Theo đó, thay vì dành quá nhiều thời gian cho công việc hành chính, giáo viên cần được tạo điều kiện tập trung vào chuyên môn, tự học, nghiên cứu và đổi mới phương pháp giảng dạy. Học sinh cũng cần có thêm cơ hội trải nghiệm, phát triển khả năng sáng tạo thay vì bị cuốn vào các hoạt động chạy theo thành tích.

Ngành giáo dục thành phố được yêu cầu tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh giáo dục STEM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thực hiện đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức hiện đại, giáo dục cần chú trọng bồi đắp văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và nhân ái cho học sinh. Thành phố định hướng xây dựng hệ thống trường học thông minh, hạnh phúc, đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả các nền tảng học liệu số, học bạ số, phòng học thông minh.

Ông Lê Quốc Phong cũng đề nghị ngành giáo dục quan tâm toàn diện đến đời sống giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ, tạo môi trường làm việc thuận lợi để nhà giáo phát huy năng lực, đóng góp lâu dài.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh mỗi kết quả phát triển của thành phố đều có đóng góp quan trọng của đội ngũ giáo viên. Trong hành trình xây dựng TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học và công nghệ của cả nước, ngành giáo dục giữ vai trò nền tảng trong đào tạo nguồn nhân lực.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và truyền cảm hứng học tập cho các thế hệ học sinh.