TP.HCM: Nghiên cứu bổ sung cảm biến cảnh báo ngập tại các hầm chui

Ngày 19/10, UBND TP.HCM cho biết thành phố vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống ngập và bảo đảm an toàn tại các hầm chui trên địa bàn.

Hầm chui An Phú ngập sâu sau trận mưa lớn tối 10/9, buộc lực lượng chức năng tạm dừng lưu thông.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) khẩn trương bổ sung, duy trì hệ thống bơm tạm tại nút giao An Phú, bao gồm hầm chui HC1- 02, với tổng công suất đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước trên 200 lít/giây. Đơn vị phải tổ chức dẫn dòng thoát nước tạm, bố trí đầy đủ lực lượng cảnh giới, cọc tiêu, biển báo và phối hợp với Công an thành phố điều tiết, phân luồng giao thông khi mưa lớn hoặc có nguy cơ ngập.

Đồng thời, Ban Giao thông phải hoàn thành lắp đặt, đưa trạm bơm chính thức của hầm chui HC1- 02 vào vận hành; đẩy nhanh gói thầu XL - 09 về thoát nước, bảo đảm kết nối đồng bộ hệ thống thoát nước toàn khu vực. Ban Giao thông cũng phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát công suất trạm bơm, nghiên cứu bổ sung cảm biến cảnh báo ngập và giải pháp vận hành tự động.

Đối với hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới và hầm chui tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, Ban Giao thông phải chủ động vận hành bơm ngay khi bắt đầu mưa; thường xuyên duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước; bố trí lực lượng cảnh giới và phối hợp phân luồng giao thông. Đồng thời, khẩn trương khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết và hoàn thành thủ tục đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Đối với các hạng mục được nghiệm thu có điều kiện để đưa vào khai thác, Ban Giao thông tiếp tục thi công, khắc phục các tồn tại, hoàn thiện và nghiệm thu phần công trình còn lại theo thiết kế. Quá trình thực hiện phải bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng đến việc khai thác, vận hành công trình. UBND TP.HCM yêu cầu rút kinh nghiệm, không để tái diễn tình trạng đưa công trình vào khai thác khi các giải pháp bảo đảm thoát nước, an toàn chưa đầy đủ.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc Ban Giao thông thực hiện đầy đủ nhiệm vụ; kiểm soát việc hoàn thiện hệ thống thoát nước, trạm bơm, khắc phục khiếm khuyết và thực hiện thủ tục nghiệm thu, đưa công trình vào khai thác theo quy định.

Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thành phố rà soát toàn bộ hầm giao thông trên địa bàn; kiểm tra chế độ vận hành, bảo trì, nạo vét hệ thống thoát nước và trạm bơm; đề xuất bổ sung cảm biến cảnh báo ngập, kết nối hệ thống điều khiển nhằm cảnh báo sớm và hỗ trợ phân luồng giao thông.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng phối hợp với Công an thành phố, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị và các địa phương xây dựng phương án ứng phó khi mưa lớn, ngập nước tại các hầm chui; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND TP.HCM giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền. Ngoài ra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và các vấn đề phát sinh.

Trước đó, tối 10/9, hầm chui HC1 - 02 tại nút giao An Phú ngập sâu 0,8 - 1m sau mưa lớn, buộc phải tạm đóng cửa, ảnh hưởng việc đi lại ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Chiều 15/9, hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới, phường Long Bình, tiếp tục bị ngập trên đoạn dài khoảng 200m, khiến nhiều người đi xe máy phải quay đầu tìm hướng khác.

Theo ông Phạm Quốc Huy, Phó trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 537 ngày 2/10, gồm 87 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 142.340,7 tỷ đồng, nhằm xử lý 50 vị trí ngập trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo lộ trình, năm 2026, thành phố dự kiến hoàn thành 9 dự án, xử lý 3 vị trí ngập; năm 2027 hoàn thành 45 dự án, xử lý 30 vị trí; năm 2028 hoàn thành 9 dự án, xử lý 5 vị trí; năm 2029 hoàn thành 6 dự án, xử lý 2 vị trí; năm 2030 hoàn thành 18 dự án, xử lý 10 vị trí.