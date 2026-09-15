TP.HCM: 'Nghĩa tình Phương Nam' đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch COVID-19

Chương trình đánh dấu 5 năm Báo Thanh Niên triển khai chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", đồng hành, hỗ trợ và bảo trợ trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19.

"Cùng con đi tiếp cuộc đời" được Báo Thanh Niên khởi xướng ngày 16/9/2021, trong thời điểm dịch COVID-19 gây nhiều mất mát cho các gia đình. Chương trình hướng tới việc hỗ trợ, bảo trợ trẻ mồ côi có cha hoặc mẹ mất do đại dịch cho đến khi các em đủ 18 tuổi.

Theo Ban tổ chức, chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật kết hợp phóng sự, câu chuyện đời thực, giao lưu và trao quà cho các em được chương trình đồng hành.

Sau 5 năm, chương trình đã hỗ trợ khẩn cấp, trao tiền và quà cho hơn 2.200 lượt trẻ mồ côi tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phía Nam, với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng; bảo trợ đến năm 18 tuổi cho 550 lượt trẻ, với tổng số tiền hơn 60,8 tỷ đồng. Chương trình cũng trao hơn 2,1 tỷ đồng học bổng và hỗ trợ, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng cho các em sau khi hoàn thành THPT.

Tổng kinh phí hỗ trợ khẩn cấp, bảo trợ trẻ mồ côi do COVID-19, hỗ trợ trẻ bị ảnh hưởng bởi bão Yagi cùng các suất học bổng tiếng Anh được triển khai qua gần 100 sự kiện đến nay đạt gần 77 tỷ đồng.

Năm 2026, "Nghĩa tình Phương Nam" của VTV Nam Bộ lần đầu đồng hành cùng "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên trong chương trình nghệ thuật chính luận, qua đó mở rộng hoạt động hỗ trợ tới trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do nhiều nguyên nhân như thiên tai, bão lũ, tai nạn giao thông, bệnh tật...

Theo Ban tổ chức, chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật kết hợp phóng sự, câu chuyện đời thực, giao lưu và trao quà cho các em được chương trình đồng hành. Nội dung hướng tới việc phản ánh hành trình vượt qua mất mát, nghị lực vươn lên và khát vọng học tập, trưởng thành của trẻ em mồ côi.

"Nghĩa tình Phương Nam" được VTV Nam Bộ triển khai từ năm 2024 với mục tiêu kết nối cộng đồng thông qua truyền hình và nghệ thuật. Chương trình từng triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó có người dân Làng Nủ sau bão Yagi năm 2024 và đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025.

Thông qua sự phối hợp giữa VTV Nam Bộ và Báo Thanh Niên, chương trình năm nay tiếp tục kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo thêm điểm tựa cho các em trong học tập và quá trình trưởng thành.

Chương trình dự kiến kéo dài khoảng 90 phút, được phát sóng trực tiếp. Ban tổ chức sẽ thông tin cụ thể về kênh phát sóng trong thời gian tới.