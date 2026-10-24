TP.HCM: Ngày hội việc làm kết nối hơn 3.000 sinh viên với doanh nghiệp
Ngày 24.10, Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM (YES Center) tổ chức “Ngày hội việc làm và Kết nối doanh nghiệp – năm 2026”.
Ngày hội thu hút 50 doanh nghiệp tham gia, mang đến 3.500 chỉ tiêu tuyển dụng trong và ngoài nước, với hơn 3.000 sinh viên và lao động trẻ tham dự. Các vị trí tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực như xuất nhập khẩu, logistics, marketing, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính doanh nghiệp, quản trị khách sạn…
Thông qua hoạt động tuyển dụng, phỏng vấn trực tiếp và tư vấn nghề nghiệp, sinh viên có cơ hội tiếp cận nhà tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu thực tế của thị trường lao động và lựa chọn vị trí phù hợp với năng lực. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.
Điểm mới của ngày hội năm nay là bố trí thành nhiều không gian dành cho sinh viên, người lao động. Trong đó, “Không gian Mái nhà chung COFER” tạo điều kiện để cựu sinh viên chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, khởi nghiệp và quá trình phát triển bản thân.
“Không gian Kết nối doanh nghiệp” tập trung trao đổi giữa nhà trường, doanh nghiệp, chuyên gia và sinh viên về nhu cầu tuyển dụng, kỹ năng nghề nghiệp và sự gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn.
Bên cạnh đó, chương trình “Livestream Việc làm” trên kênh TikTok Việc Làm Thanh Niên – YES Center mở rộng hình thức tiếp cận thông tin tuyển dụng trực tuyến, giúp người trẻ tìm hiểu cơ hội việc làm thuận tiện hơn.
Ngày hội là hoạt động phối hợp giữa cơ sở giáo dục và đơn vị dịch vụ việc làm nhằm tăng cường liên kết nhà trường – doanh nghiệp – người lao động. Qua đó, chương trình góp phần hỗ trợ sinh viên hoàn thiện kỹ năng, nâng cao khả năng thích ứng nghề nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp tuyển chọn nhân lực phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/ngay-hoi-viec-lam-ket-noi-hon-3000-sinh-vien-voi-doanh-nghiep-278710.html