TP.HCM nâng trần khung phí quản lý chung cư lên tối đa 13.700 đồng/m2

Từ ngày 25/11, nhà chung cư có thang máy tại các phường, xã áp dụng phí quản lý tối thiểu 1.800 đồng/m2 và tối đa 13.700 đồng/m2 diện tích sử dụng mỗi tháng. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11.

Theo đó, đối với loại nhà chung cư có thang máy tại các phường, xã, áp dụng mức tối thiểu 1.800 đồng/m2 và tối đa 13.700 đồng/m2 diện tích sử dụng mỗi tháng; chung cư không có thang máy áp dụng mức giá tối thiểu 600 đồng/m2 và tối đa 8.800 đồng/m2.

Trong khi đó, chung cư có thang máy tại đặc khu Côn Đảo áp dụng khung giá tối thiểu 3.200 đồng/m2 và tối đa 24.700 đồng/m2. Đối với chung cư không có thang máy, TP.HCM quy định mức giá tối thiểu 1.100 đồng/m2 và tối đa 15.800 đồng/m2.

So với quy định trước đây, mức tối đa tại khu vực TP.HCM cũ tăng gần gấp đôi với chung cư có thang máy và hơn 2,5 lần với các chung cư không có thang máy.

Theo UBND TP.HCM, khung giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm kinh phí mua bảo hiểm cháy, nổ, kinh phí bảo trì, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc, thù lao cho Ban quản trị nhà chung cư và chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Trường hợp đơn vị quản lý vận hành và các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư không thỏa thuận được giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành được tạm thu theo mức phí dịch vụ đang thu của năm liền kề trước đó hoặc mức khác, bảo đảm mức tạm thu này không vượt khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư do UBND TP ban hành cho đến khi các bên thỏa thuận được giá dịch vụ.

Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư ban hành tại Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp nhà chung cư cũ thuộc tài sản công mà chưa được cải tạo, xây dựng lại; nhà chung cư xã hội chỉ để cho học sinh, sinh viên và nhà lưu trú công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong cùng một phòng.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng TP.HCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về quản lý giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công và báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, giải quyết.

Đồng thời, đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, ban quản trị nhà chung cư trong quản lý tài chính về dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao tổ chức xây dựng, điều chỉnh khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ để trình UBND TP xem xét, quyết định.

UBND cấp xã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, ban quản trị nhà chung cư trong quản lý tài chính về dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công thuộc địa bàn quản lý.

Song song, UBND cấp xã chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình quản lý tài chính về dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn quản lý; vướng mắc, phát sinh tranh chấp trong lĩnh vực quản lý dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công tại địa phương gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND TP; giải quyết tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư; phối hợp, tạo điều kiện để đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện cung cấp các dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư căn cứ vào khung giá quy định tại quyết định này để tính toán, xây dựng giá (hoặc điều chỉnh giá) dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công theo quy định.

Việc thu, chi và hạch toán kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công và các khoản thu, chi khác có liên quan phải được thực hiện đúng quy định, đúng mục đích, đúng nội dung, bảo đảm công khai, minh bạch.

Quyết định cũng nêu rõ đối với hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư còn hiệu lực đã được ký kết trước ngày 25/11, trong đó giá dịch vụ quản lý vận hành đã được các bên thỏa thuận hoặc đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua, sẽ tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký kết cho đến khi hết thời hạn hợp đồng, trừ trường hợp các bên thống nhất sửa đổi, bổ sung hợp đồng hoặc pháp luật có quy định khác.

Trường hợp hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư được ký mới, gia hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung nội dung về giá dịch vụ quản lý vận hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì việc xác định giá dịch vụ quản lý vận hành được thực hiện theo Luật Nhà ở năm 2023, Nghị định số 95/2024/NĐ- CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ, Quyết định này và các quy định pháp luật có liên quan.

Còn trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư và các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư chưa thỏa thuận được giá dịch vụ quản lý vận hành, việc tạm thu giá dịch vụ quản lý vận hành được thực hiện theo Quyết định này, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.