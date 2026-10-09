TP.HCM nâng cấp đường Phạm Văn Chiêu hơn 40 tỷ đồng giải quyết ngập

Ngày 9/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Phạm Văn Chiêu, đoạn từ đường Lê Đức Thọ đến đường Thống Nhất, phường An Hội Đông.

Đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp cũ) thường xuyên ngập nặng mỗi khi mưa lớn.

Công ty cổ phần xây dựng thương mại Phương Nguyệt trúng thầu với giá hơn 23,76 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 451 triệu đồng so với giá gói thầu được duyệt là hơn 24,21 tỷ đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, theo loại hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện 120 ngày.

Theo quyết định phê duyệt dự án của Sở Xây dựng TP.HCM, dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Phạm Văn Chiêu, đoạn từ đường Lê Đức Thọ đến đường Thống Nhất, phường An Hội Đông có tổng mức đầu tư hơn 40,7 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2027. Dự án nhằm cải thiện khả năng thoát nước, thay thế hệ thống cống nhỏ, cũ, xuống cấp và nâng cấp hạ tầng giao thông trên tuyến.

Theo phương án được phê duyệt, dự án có chiều dài khoảng 561m, điểm đầu tại đường Lê Đức Thọ và điểm cuối tại đường Thống Nhất. Hạng mục chính là xây dựng tuyến cống thoát nước đường kính 1.500mm, bố trí bên phải tuyến, dưới lòng đường, sát mép vỉa hè và đấu nối với hệ thống cống hiện hữu trên đường Thống Nhất.

Ngoài ra, dự án xây dựng các tuyến cống ngang đường kính 400-600mm để thu nước về cống chính, xây mới hầm thăm giữa đường và cải tạo hầm thu nước hai bên tuyến.

Song song với cải tạo hệ thống thoát nước, mặt đường được tái lập với bề rộng phần xe chạy 8m, sử dụng kết cấu bê tông nhựa nóng. Vỉa hè hai bên được lát gạch bê tông tự chèn, bó vỉa được xây dựng lại tại các vị trí cần thiết. Công trình cũng hoàn thiện vạch sơn, biển báo và các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông; hệ thống cây xanh và chiếu sáng hiện hữu được giữ nguyên.

Trong tổng mức đầu tư 40,724 tỷ đồng, chi phí xây dựng khoảng 24,05 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 7,66 tỷ đồng, chi phí dự phòng gần 4,97 tỷ đồng. Phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác.

Đường Phạm Văn Chiêu, đoạn triển khai dự án, thường xuyên xảy ra ngập khi mưa lớn, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Việc cải tạo hệ thống thoát nước được kỳ vọng tăng khả năng thu gom, tiêu thoát nước, góp phần hạn chế tình trạng ngập úng tại khu vực.