Bài toán hạ tầng trước áp lực gần 15.000 tấn rác mỗi ngày

Phát biểu tại lễ khởi công dự án nâng cấp Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí (phường Phú Thuận), ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thành phố hiện có quy mô dân số trên 14 triệu người, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh gần 15.000 tấn/ngày.

Khối lượng rác lớn đặt ra áp lực đáng kể đối với toàn bộ hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý. Trong đó, các trạm trung chuyển giữ vai trò kết nối giữa khâu thu gom tại địa bàn với các khu xử lý tập trung, nhưng nếu hạ tầng không đáp ứng yêu cầu, quá trình vận chuyển có thể phát sinh mùi hôi, nước rỉ rác và ảnh hưởng đến khu dân cư.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, 4 dự án được khởi công lần này có tổng công suất 1.680 tấn/ngày, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Các trạm được đầu tư hệ thống ép rác kín, thu gom và xử lý nước rỉ rác, xử lý mùi nhằm hạn chế những tác động môi trường trong quá trình vận hành.

Thành phố định hướng phát triển các trạm trung chuyển theo mô hình khép kín, tăng cường tự động hóa, tiết kiệm năng lượng và ứng dụng công nghệ số trong giám sát, quản lý. Đây cũng là một trong những bước điều chỉnh hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý chất thải trong quá trình đô thị hóa.

Thông tin về quy hoạch mạng lưới, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cho biết thành phố hiện có 39 trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Theo định hướng đến năm 2050, mạng lưới này sẽ được mở rộng lên 86 trạm, phân bổ tại 3 khu vực, gồm 48 trạm ở khu vực 1, 21 trạm ở khu vực 2 và 17 trạm ở khu vực 3.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Riêng năm 2026, thành phố dự kiến khởi công 12 trạm với tổng mức đầu tư khoảng 2.924 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2027-2030, dự kiến có 50 trạm được lập báo cáo chủ trương đầu tư, tổng vốn khoảng 16.870 tỷ đồng. Những trạm còn lại sẽ được triển khai trong giai đoạn 2030-2050.

Đối với 4 dự án vừa khởi công, ông Thắng cho biết từ khi có quyết định chủ trương đầu tư vào cuối tháng 6/2026 đến nay, các đơn vị đã triển khai đồng thời nhiều công việc về thủ tục đầu tư, nguồn vốn, rà soát mặt bằng, tài sản và phương án trung chuyển tạm để kịp tổ chức khởi công.

Người dân kỳ vọng giảm mùi hôi, ô nhiễm từ các trạm rác

Tại khu vực Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí, vấn đề môi trường trong quá trình vận hành là mối quan tâm của người dân địa phương.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Trưởng khu phố 12 (phường Phú Thuận), cho biết thời gian qua, hoạt động của trạm hiện hữu ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống người dân, đặc biệt là tình trạng mùi hôi và tiếng ồn vào những ngày nắng nóng hoặc mưa kéo dài.

Theo bà Mai, người dân mong muốn sau khi được nâng cấp, trạm trung chuyển sẽ hoạt động sạch sẽ hơn, hạn chế mùi hôi, tiếng ồn và không còn gây ảnh hưởng đáng kể đến khu dân cư. Điều quan trọng không chỉ là hoàn thành công trình mà còn phải bảo đảm hiệu quả vận hành lâu dài.

Bãi rác Đa Phước là 1 trong những bãi rác lớn nhất TP.HCM.

Cùng quan điểm, ông Lê Lợi, Chủ tịch UBND phường Phú Thuận, cho rằng việc nâng cấp Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương. Chính quyền phường kỳ vọng công trình sẽ kiểm soát tốt hơn mùi, nước rỉ rác, tiếng ồn, qua đó cải thiện cảnh quan và chất lượng môi trường sống.

Ông Lê Lợi, Chủ tịch UBND phường Phú Thuận.

Địa phương sẽ phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình thi công, nhất là công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Một vấn đề khác được đặt ra là làm thế nào để duy trì hoạt động trung chuyển rác trong thời gian thi công. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, thành phố đã tính toán phương án mở rộng và tiếp tục sử dụng trạm hiện hữu trong thời gian xây dựng công trình mới tại khu vực kế bên.

Sau khi trạm mới hoàn thành, hoạt động trung chuyển sẽ được chuyển sang khu vực mới. Phần diện tích trạm cũ có thể được nghiên cứu chuyển đổi thành công viên, cây xanh, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị.

Về lâu dài, việc nâng cấp các trạm trung chuyển cũng được kỳ vọng cải thiện hiệu quả vận chuyển đến các khu xử lý tập trung như Đa Phước. Theo ông Thắng, công nghệ ép kín giúp hạn chế ô nhiễm trong quá trình vận chuyển, kiểm soát nước rỉ rác và tạo thuận lợi cho khâu tiếp nhận, cân đo tại các khu xử lý.

Nghi thức khởi công dự án.

Đáng chú ý, thành phố không chỉ đặt mục tiêu xử lý chất thải mà còn hướng đến khai thác nguồn tài nguyên từ rác. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, chất thải sau khi được thu gom, phân loại và xử lý phù hợp có thể được tận dụng để thu hồi năng lượng, bổ sung nguồn điện và phục vụ quá trình tuần hoàn tài nguyên.

Bài toán đặt ra trong thời gian tới không chỉ là mở rộng số lượng trạm trung chuyển, mà còn phải bảo đảm các công trình vận hành hiệu quả, kiểm soát ô nhiễm và giảm tối đa tác động đến đời sống người dân.