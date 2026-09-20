TP.HCM: Nam thanh niên ngã xe tử vong trên đường Mỹ Phước Tân Vạn

Gần 1h ngày 20/9, Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên (chưa rõ danh tính) tử vong sau khi ngã xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, hơn 21h ngày 19/9, người dân nghe tiếng động mạnh trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn gần giao lộ với đường Bùi Thị Xuân (phường Tân Đông Hiệp).

Khi chạy ra kiểm tra, người dân thấy một nam thanh niên nằm bất động giữa đường, bên cạnh là chiếc xe máy mang biển số 60B9-742.09.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TP.HCM) đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất hình ảnh từ camera để xác định nguyên nhân vụ việc.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.