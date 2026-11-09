TP.HCM muốn phát huy vai trò của nhà sáng tạo nội dung số

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, nhận định sáng tạo nội dung số đang dần trở thành một nghề chuyên nghiệp, đóng góp vào nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Ảnh: Lê Duy.

Chiều 9/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa công bố tổ chức Tuần lễ hoạt động nhà sáng tạo nội dung số trên địa bàn TP.HCM năm 2026 (HDCC 2026), đồng thời phát động cuộc thi sáng tạo nội dung trên nền tảng số với chủ đề “Tự hào Thành phố mang tên Bác”.

Chương trình diễn ra từ ngày 13 đến 14/11 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM, với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố”. Sự kiện do UBND TP.HCM chỉ đạo tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì thực hiện, nhằm kết nối các nhà sáng tạo nội dung số, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và cơ quan quản lý.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho rằng nhà sáng tạo nội dung có thể đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, góp phần phổ biến chính sách, quảng bá văn hóa và giới thiệu những câu chuyện địa phương.

Theo ông Hồi, hoạt động sáng tạo nội dung không chỉ dành cho người nổi tiếng. Bác sĩ có thể chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe, người yêu sách giới thiệu tác phẩm, trong khi những người hoạt động thể thao có thể truyền tải câu chuyện từ lĩnh vực chuyên môn.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các đơn vị đồng hành tại buổi họp báo công bố Tuần lễ hoạt động nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM năm 2026. Ảnh: Lê Duy.

Ở góc độ nền tảng, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, nhận định sáng tạo nội dung đang dần trở thành một hoạt động nghề nghiệp chuyên nghiệp, với đóng góp không chỉ nằm ở doanh thu trực tiếp mà còn thể hiện qua quảng bá du lịch, văn hóa, sản phẩm và chia sẻ tri thức.

Theo ông Thanh, TikTok hiện có hơn 5 triệu nhà sáng tạo nội dung có thu nhập. Đại diện nền tảng cho rằng quy mô cộng đồng này cho thấy tiềm năng kinh tế của lĩnh vực sáng tạo nội dung số.

TikTok cũng đang triển khai các chương trình hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong sản xuất nội dung và kết nối nhà sáng tạo thông qua các câu lạc bộ theo ngành nghề, địa phương. Ông Thanh cho rằng việc hình thành những cộng đồng chuyên biệt sẽ giúp các thành viên trao đổi kinh nghiệm, phản ánh khó khăn và kết nối với cơ quan quản lý phù hợp hơn.

KOL Diệp Lê chia sẻ về vai trò của nhà sáng tạo nội dung trong việc quảng bá văn hóa, nghề truyền thống và hình ảnh địa phương thông qua mạng xã hội. Ảnh: Lê Duy.

Chia sẻ về vai trò quảng bá văn hóa, KOL Diệp Lê cho rằng mạng xã hội có thể giúp những giá trị truyền thống tiếp cận công chúng bằng hình thức gần gũi. Các video về phong tục, sinh hoạt thường ngày hoặc quá trình chế tác sản phẩm thủ công có thể kể câu chuyện phía sau mỗi địa phương, thay vì chỉ giới thiệu điểm đến.

Trong khuôn khổ tuần lễ, các hoạt động đáng chú ý gồm lễ khai mạc tối 13/11, tọa đàm giữa lãnh đạo TP.HCM với doanh nghiệp và nhà sáng tạo ngày 14/11, cùng hội thảo về pháp luật, kỹ năng sản xuất nội dung và ứng dụng AI.

Không gian trải nghiệm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ dự kiến có sự tham gia của TikTok, YouTube, Meta và các đơn vị MCN, giới thiệu công nghệ AI, VR/AR và hoạt động tương tác.

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát động cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác”, nhận tác phẩm từ ngày 15/11/2026 đến hết 31/3/2027, nhằm khuyến khích cộng đồng sáng tạo nội dung quảng bá văn hóa và hình ảnh thành phố.