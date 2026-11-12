TP.HCM muốn biến concert thành sản phẩm du lịch, hút khách chi tiêu

Thông tin tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội chiều 12/11, bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, cho biết thành phố xác định phát triển du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc và lễ hội quy mô lớn là một trong những định hướng quan trọng.

Theo bà Hà, TP.HCM có nhiều lợi thế phát triển du lịch sự kiện nhờ vị thế trung tâm kinh tế, thương mại, giao thương quốc tế cùng hệ thống lưu trú, nhà hàng, trung tâm thương mại, địa điểm tổ chức sự kiện và hạ tầng giao thông.

Hiện thành phố có khoảng 4.800 cơ sở lưu trú với hơn 100.000 phòng, trong đó hơn 80 khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 4-5 sao. Nhiều không gian ngoài trời có sức chứa hàng chục nghìn người như Vạn Phúc City, The Global City, Công viên bờ sông Sài Gòn, VinWonders Grand Park và Quảng trường Thành phố mới.

Ngoài ra, TP.HCM có khoảng 1.900 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội địa, hơn 1.100 doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch với trên 56.000 phương tiện.

Bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM thông tin tại họp báo.

Từ những lợi thế này, thành phố xác định concert, festival không chỉ là chương trình biểu diễn, giải trí mà còn là cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm du lịch và kinh tế sự kiện.

“Một sự kiện có thể là lý do để du khách đến TP.HCM, nhưng điều quan trọng là làm sao để họ tiếp tục trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, mua sắm, tham quan, giải trí và tham gia các hoạt động kinh tế khác”, bà Hà nói.

Ngành du lịch thành phố định hướng thúc đẩy hợp tác giữa đơn vị tổ chức biểu diễn với doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển và dịch vụ để hình thành các gói sản phẩm kết hợp vé xem concert với khách sạn, ẩm thực, mua sắm, tham quan. Các sản phẩm này cần được giới thiệu cùng thời điểm mở bán vé để du khách chủ động lên kế hoạch.

Để khai thác hiệu quả du lịch sự kiện, thành phố đề xuất công bố sớm lịch tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp có thời gian xây dựng sản phẩm, quảng bá; tăng cường hợp tác giữa các đơn vị tổ chức và doanh nghiệp du lịch; đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, ngăn chặn lừa đảo trong mua bán vé và chia sẻ dữ liệu đánh giá hiệu quả sự kiện.

TP.HCM định hướng khai thác các concert, festival quy mô lớn để phát triển du lịch và thúc đẩy kinh tế sự kiện. (Ảnh minh hoạ)

Liên quan đến việc thống kê lượng khách, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách tham gia sự kiện, bà Hà cho biết đầu năm 2026, Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã thực hiện khảo sát độc lập tại Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 và Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22.

Tuy nhiên, các khảo sát này chủ yếu đánh giá mức độ hấp dẫn, sự hài lòng và khả năng quay trở lại của khách tham dự, chưa đi sâu đo lường thời gian lưu trú và mức chi tiêu.

Trong năm 2026, ngành du lịch thành phố đang triển khai kế hoạch điều tra về độ dài lưu trú và mức chi tiêu của khách du lịch. Nội dung tập trung đo lường tổng chi tiêu trong toàn bộ hành trình, mức chi tại từng khu vực, thời gian lưu trú, đặc điểm và hành vi của du khách.

Qua đó, ngành du lịch sẽ so sánh sự khác biệt giữa khách nội địa và quốc tế, xác định các phân khúc thị trường chính. Kết quả dự kiến công bố vào cuối năm 2026, làm cơ sở định hướng phát triển sản phẩm và định vị thương hiệu du lịch TP.HCM.