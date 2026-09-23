TP.HCM mưa trắng trời, nhiều nơi có thể vượt 150mm: Mưa còn kéo dài đến bao giờ?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/9, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có nhiều mây, thời tiết chủ yếu là mưa vừa, mưa to kèm dông; một số khu vực có thể xuất hiện mưa rất to. Gió nhìn chung nhẹ. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày phổ biến 23-31 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định, tình trạng mưa lớn tại TP.HCM chưa chấm dứt và có thể tiếp diễn trong 24-48 giờ tới. Cụ thể, từ 1h ngày 23/9 đến 1h ngày 25/9, thành phố có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến 70-150mm, một số nơi có thể vượt 150mm.

TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trong những ngày tới. Ảnh: Dân Trí

Tại các khu vực của TP.HCM, lượng mưa dự báo phân bố không đồng đều. Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Chánh, Tân Thuận, Tân Bình và Bình Tân có khả năng ghi nhận 70-120mm; Bình Thạnh 70-130mm. Các khu vực Thủ Đức, Gò Vấp, Thới An, Hóc Môn và Nhà Bè được dự báo có tổng lượng mưa 80-130mm. Củ Chi có thể đạt 90-140mm, trong khi Cần Giờ ở mức 90-150mm.

Tại khu vực Dĩ An, lượng mưa phổ biến 100-140mm; Thuận An, Thủ Dầu Một và Bình Dương 90-140mm; Bàu Bàng 100-150mm. Ở khu vực Vũng Tàu, lượng mưa dự báo khoảng 80-120mm; Bà Rịa và Phú Mỹ 70-130mm. Các khu vực Long Điền, Xuyên Mộc và Côn Đảo có thể ghi nhận 100-150mm. Xác suất xảy ra mưa được dự báo ở mức 70-80%.

TP.HCM có thể tiếp tục mưa lớn đến ngày 25/9

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn tại TP.HCM có khả năng duy trì đến ngày 25/9. Trong khoảng từ 1h ngày 25/9 đến 1h ngày 26/9, tổng lượng mưa dự báo khoảng 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Với lượng mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập úng có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp cũng như khu vực ven sông, kênh rạch. Người dân cần lưu ý khi di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời trong thời điểm có mưa dông.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập tại nhiều khu vực trũng thấp. Ảnh minh họa

Ngoài mưa lớn, các cơn dông có khả năng đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện lũ trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực sườn đồi, dốc cao.

Dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc

Trong khoảng 3-10 ngày tới, diễn biến thời tiết Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới, hiện có trục đi qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Hệ thống này được dự báo có xu hướng nâng trục về phía Bắc.

Cùng thời gian, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ từ yếu đến trung bình. Trên cao, từ khoảng ngày 28/9, áp cao cận nhiệt đới ở nhánh phía Nam có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc, đi qua khu vực Nam Biển Đông và Nam Bộ. Những yếu tố trên có thể tiếp tục tác động đến diễn biến mưa tại Nam Bộ trong những ngày tới.