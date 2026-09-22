TP.HCM mưa trắng trời giờ tan tầm, Đồng Nai ngập nặng nhiều nơi

TP.HCM mưa lớn, xe cộ ùn tắc giờ tan tầm Mưa lớn trút xuống TP.HCM chiều 22/9 khiến nhiều tuyến đường đọng nước, giao thông ùn ứ. Dòng xe nối dài trên đường Trương Công Định (quận Tân Bình cũ) giữa lúc mưa nặng hạt.

Chiều 22/9, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực TP.HCM, trời trắng xóa ảnh hưởng đến tầm nhìn của người đi đường. Thời điểm mưa trùng với giờ người dân bắt đầu rời công sở khiến giao thông một số nơi chậm hơn bình thường. Một số tuyến đường tại phường Thảo Điền ghi nhận tình trạng đọng nước.

Ở khu vực phường Hiệp Bình, mưa từ khoảng 16h. Mưa lớn khiến những con hẻm, đoạn đường trên Quốc lộ 13, Hiệp Bình trũng thấp bị ngập sau khoảng 1 tiếng.

Chị Lê Na, nhân viên văn phòng ở phường Hiệp Bình, cho biết mưa lớn vào đúng giờ tan tầm, nên chị và nhiều đồng nghiệp nán lại công ty chờ mưa ngớt mới dám về. "Nhìn trời chúng tôi đoán mưa còn lâu mới tạnh, nhưng mưa quá lớn cộng với dông sét khiến không ai dám về", chị nói.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, TP.HCM trong ngày 22/9 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; thời điểm mưa lớn tập trung chủ yếu vào trưa, chiều và tối. Khu vực Nam Bộ có nơi được dự báo mưa trên 100 mm.

Cùng lúc, tại Đồng Nai, mưa lớn tiếp tục gây ảnh hưởng đến giao thông ở khu vực đô thị. Theo ghi nhận, trên Quốc lộ 1A, đoạn từ khu vực Tam Hiệp hướng về khu công nghiệp và Bệnh viện Nhi Đồng Nai, nước ngập mặt đường, khiến người dân di chuyển khó khăn. Một số xe máy phải chạy chậm hoặc tìm cách tránh những đoạn nước sâu.

Nước ngập tại chợ Điều, phường Tam Hiệp, khiến nhiều hàng hóa của tiểu thương, thương lái nổi lềnh bềnh. Ảnh: Minh Bảo.

Tại chợ Điều, phường Tam Hiệp, nước tràn vào khu vực buôn bán khiến một số tiểu thương, thương lái không kịp trở tay.

Nhiều thùng hàng, vật dụng và hàng hóa bị nước cuốn nổi lềnh bềnh giữa lối đi, người bán phải nhanh chóng kê dọn, di chuyển đồ đạc lên cao. Tuyến đường Tân Mai, Đồng Khởi, Nguyễn Khuyến cũng xuất hiện nhiều điểm ngập. Nước dâng trên mặt đường khiến xe máy qua lại khó khăn, nhất là vào thời điểm lượng phương tiện tăng cao.

Tình trạng ngập tại Đồng Nai diễn ra trong bối cảnh khu vực này đã trải qua nhiều ngày mưa lớn. Báo cáo phòng chống thiên tai cho biết trong đợt mưa từ 19h ngày 18/9 đến 7h ngày 22/9, một trạm đo mưa tại Đồng Nai ghi nhận tổng lượng 444 mm. Riêng trong đêm 21 đến sáng 22/9, nhiều khu vực Nam Bộ có mưa 30-60 mm.

Không chỉ mưa lớn, mực nước sông Đồng Nai cũng đang ở mức cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 7h ngày 22/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,51 m, cao hơn báo động 2 khoảng 0,01 m. Trong 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Đồng Nai được dự báo tiếp tục dao động trên mức báo động 2, nguy cơ gây ngập vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối.

Dự báo từ nay đến 24/9, TP.HCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, dông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa rất to. Người dân cần lưu ý nguy cơ ngập cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông.