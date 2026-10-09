TP.HCM mưa to đến hết ngày 10/10, sau đó có xu hướng giảm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, 24 giờ qua, khu vực TP.HCM có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa 24 giờ (từ 1h ngày 8/10 đến 1h ngày 9/10): Bến Cát 82,8 mm; Thủ Dầu Một 61,2 mm; Thuận An 40,4 mm; An Phú 37,4 mm; Hóc Môn 27,2 mm...

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết từ 7h ngày 9/10 đến 7h ngày 11/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-140 mm, có nơi trên 150 mm.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới (mm). Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Khu vực TP.HCM cũ: Sài Gòn, Chợ Lớn từ 60-110 mm; Bình Thạnh, Thới An, Tân Thuận, Nhà Bè 70-120 mm; Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ 80-130 mm; Thủ Đức 80-140 mm.

Khu vực Bình Dương cũ: Bến Cát 70-120 mm; Dĩ An, Bàu Bàng, Dầu Tiếng 80-130 mm; Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Bắc Tân Uyên 90-140 mm; Phú Giáo 100-150 mm.

Khu vực Vũng Tàu cũ: Vũng Tàu, Bà Rịa 60-110 mm; Phú Mỹ 70-120 mm; Côn Đảo 80-120 mm; Châu Đức, Long Điền 80-130 mm; Xuyên Mộc 90-140 mm. Xác suất mưa từ 70-80%.

Đài dự báo mưa lớn trên khu vực TP.HCM tiếp tục duy trì đến hết ngày 10/10, sau xu hướng giảm. Lượng mưa từ 7h ngày 11/10 đến 7h ngày 12/10 đạt khoảng 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.