TP.HCM mưa to đến 11/10, dự báo triều cường đạt đỉnh ngay sau đó

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 8/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-33 độ C.

Khu vực Bình Dương, Vũng Tàu cũ mưa to

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng dự báo từ 7h ngày 8/10 đến 7h ngày 10/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-140 mm, có nơi trên 150 mm.

Khu vực TP.HCM cũ: Sài Gòn, Chợ Lớn từ 60-110 mm; Bình Thạnh 70-130 mm; Thới An, Tân Thuận, Nhà Bè từ 70-120 mm; Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ 80-130 mm; Thủ Đức 80-140 mm.

Chiều tối qua, nhiều khu vực ở TP.HCM mưa to, gây ngập và ùn ứ giao thông. Ảnh: Duy Hiệu.

Khu vực Bình Dương cũ: Bến Cát 70-120 mm; Dĩ An, Bàu Bàng, Dầu Tiếng 80-130 mm; Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương 90-140 mm; Phú Giáo, Bắc Tân Uyên 100-150 mm.

Khu vực Vũng Tàu cũ: Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ 70-120 mm; Châu Đức, Long Điền, Côn Đảo 80-130 mm; Xuyên Mộc 100-150 mm. Xác suất mưa từ 70-80%.

Đài dự báo mưa lớn trên khu vực TP.HCM tiếp tục duy trì trong các ngày tới. Lượng mưa từ 7h ngày 10/10 đến 7h ngày 11/10 đạt khoảng 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Người dân lưu ý khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Triều cường lên cao 2 khung giờ

Cảnh báo triều khu vực sông Sài Gòn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên các sông, kênh và rạch khu vực TP.HCM tiếp tục lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng Chín Âm lịch.

Mực nước cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện ngày 12-13/10 (tức ngày 3-4 tháng Chín Âm lịch). Trạm Phú An, Nhà Bè khả năng ở mức cao 1,65-1,7 m (trên báo động 3 là 0,05-0,1 m), thời gian xuất hiện đỉnh triều 4-6h và 16-18h; trạm Thủ Dầu Một sẽ ở mức 1,75-1,8m (trên báo động 3 là 0,15-0,2m), thời gian xuất hiện đỉnh triều 6-8h và 18-20h.

Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng giao thông, các hoạt động kinh tế- xã hội trong khu vực TP.HCM.