Từng dành dụm, vay mượn để mua căn hộ tại dự án Roxana Plaza trên Quốc lộ 13, TP.HCM, nhiều khách hàng đến nay vẫn chưa được nhận nhà dù đã thanh toán phần lớn giá trị hợp đồng.

Đáng chú ý, trong khi thời điểm bàn giao chưa rõ ràng, người mua tiếp tục đối diện với đề nghị ký lại hợp đồng theo mức giá cao hơn đáng kể so với thỏa thuận ban đầu.

Giá căn hộ bị đề nghị tăng gần gấp đôi

Dự án Roxana Plaza, tên pháp lý là Khu nhà ở thương mại - dịch vụ Contentment Plaza, toạ lạc tại phường Bình Hòa, TP.HCM (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Dự án do Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Đầu tư Bất động sản Tường Phong làm chủ đầu tư.

Dự án Roxana Plaza, toạ lạc tại Quốc lộ 13, phường Bình Hòa, TP.HCM. (Ảnh: Thy Huệ)

Từ năm 2017, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án thông qua Công ty Cổ phần Naviland, với mức giá khoảng 20-21 triệu đồng/m². Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến bàn giao căn hộ từ năm 2021.

Tuy nhiên, đến nay khách hàng chưa thể nhận nhà do dự án phát sinh tranh chấp giữa các doanh nghiệp liên quan.

Bà M., khách mua căn hộ Roxana Plaza cho biết, năm 2019, gia đình bà gom góp, vay mượn hơn 900 triệu đồng để thanh toán tiền mua nhà, với hy vọng sớm có nơi an cư. Thế nhưng, đến nay căn hộ vẫn chưa được bàn giao. Gia đình bà tiếp tục phải thuê nhà, đồng thời xoay xở các khoản vay đã sử dụng để mua căn hộ.

Tương tự, chị H., mua căn hộ trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng vào năm 2019, đã thanh toán 70% giá trị hợp đồng. Sau nhiều năm chờ đợi, chị vẫn phải ở trọ và được thông báo về việc điều chỉnh giá căn hộ.

Không chỉ chậm nhận nhà, điều khiến nhiều khách hàng bức xúc là mức giá được đề nghị khi ký lại hợp đồng.

Tại kỳ họp HĐND TP.HCM ngày 30/10, đại biểu Trần Thành Trọng phản ánh việc người mua căn hộ Roxana Plaza trước đây ký hợp đồng với giá khoảng 20-21 triệu đồng/m², nhưng hiện được yêu cầu ký lại theo mức giá khoảng 36-40 triệu đồng/m².

Như vậy, mức giá đã tăng khoảng 80-100% so với giá mua ban đầu.

Nhiều khách hàng đã đóng 90% giá trị căn hộ. (Ảnh: Thy Huệ)

Nếu tính với một căn hộ diện tích 60 m², giá mua ban đầu khoảng 1,2-1,26 tỷ đồng. Theo mức giá mới 36-40 triệu đồng/m², giá trị căn hộ có thể tăng lên 2,16-2,4 tỷ đồng. Chênh lệch giữa hai mức giá tương đương khoảng 900 triệu đến 1,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, người mua cho rằng họ đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng được ký nhiều năm trước, trong khi việc chậm bàn giao xuất phát từ những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Công ty Naviland đã ký hợp đồng chuyển nhượng 1.082 căn hộ Roxana Plaza cho khách hàng. Nhiều người mua đã thanh toán từ 30% đến 70% giá trị hợp đồng nhưng chưa nhận được căn hộ.

Đại biểu Trần Thành Trọng đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của những người đã đóng tiền mua nhà trong thời gian dài.

Chủ đầu tư nói gì?

Nguyên nhân khiến dự án Roxana Plaza kéo dài vướng mắc xuất phát từ tranh chấp giữa các doanh nghiệp tham gia phát triển dự án.

Dự án Roxana Plaza do Công ty Tường Phong làm chủ đầu tư pháp lý. Công ty Cổ phần Naviland là doanh nghiệp được Tường Phong ủy quyền khai thác, đầu tư dự án và đã ký 1.082 hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Viethome là đơn vị tham gia phân phối, môi giới căn hộ thông qua hợp tác với Naviland.

Quá trình triển khai dự án, các bên phát sinh tranh chấp liên quan đến quyền quản lý, dòng tiền thu từ khách hàng và trách nhiệm thực hiện hợp đồng mua bán căn hộ.

Mới đây, Công ty Tường Phong ban hành Thông báo số 102/2026/TP-TB về việc tạm ngừng đối thoại tập trung với khách hàng mua căn hộ Roxana Plaza, chuyển sang tiếp nhận và xử lý hồ sơ riêng từng trường hợp.

Theo doanh nghiệp, sau 3 đợt đối thoại ngày 20/10, 28/10 và 5/11, một số khách hàng phản ánh khó sắp xếp thời gian tham dự. Quá trình đối thoại cũng gặp khó khăn trong việc tiếp nhận, truyền đạt và thống nhất thông tin. Do đó, Tường Phong chuyển sang phương thức tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý hồ sơ riêng thông qua bộ phận tư vấn pháp lý do Naviland bố trí, trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Naviland.

Doanh nghiệp khẳng định việc thay đổi hình thức làm việc không đồng nghĩa từ bỏ trách nhiệm pháp lý, đồng thời không làm mất quyền khiếu nại, khởi kiện của khách hàng.

Thông báo mới nhất của chủ đầu tư.

Về việc nhiều khách hàng phản ánh được đề nghị ký lại hợp đồng với mức giá cao hơn giá mua ban đầu, Tường Phong cho rằng Naviland là pháp nhân độc lập, không có quyền tự quyết định giá bán, thời hạn giao nhà và các điều kiện hợp đồng ngoài phạm vi ủy quyền hợp lệ. Doanh nghiệp không mặc nhiên chấp nhận toàn bộ nghĩa vụ phát sinh từ các thỏa thuận do Naviland xác lập.

Gần 10 năm chờ bàn giao căn hộ, khách hàng nay bị đề nghị ký lại hợp đồng với giá gần gấp đôi. (Ảnh: Thy Huệ)

Cụ thể, trong Thông báo số 102/2026/TP-TB ngày 6/11, Công ty Tường Phong khẳng định không trao quyền cho Naviland hoặc đơn vị môi giới Viethome tự quyết định giá bán, thời hạn giao nhà và các điều kiện hợp đồng vượt phạm vi ủy quyền hợp lệ.

“Theo quan điểm và tài liệu do Tường Phong lưu giữ, chủ đầu tư không trao quyền cho Naviland hoặc đơn vị môi giới Công ty Cổ phần Đầu tư Viethome được tự quyết định thay chủ đầu tư về đơn giá bán, thời hạn giao nhà, tiêu chuẩn hoàn thiện, phụ lục bàn giao căn hộ hoặc ký hợp đồng mua bán vượt quá phạm vi được ủy quyền hợp lệ. Tường Phong sẽ cung cấp tài liệu để khách hàng đối chiếu các nội dung này với từng hợp đồng cụ thể”, thông báo của Công ty Tường Phong ghi.

Dù vậy, Công ty Tường Phong chưa giải thích cụ thể căn cứ xác định mức giá mới 36-40 triệu đồng/m², cũng như phương án xử lý khoản chênh lệch đối với khách hàng đã thanh toán phần lớn tiền mua nhà.

Doanh nghiệp cho biết sẽ đối chiếu hợp đồng, chứng từ thanh toán và dòng tiền liên quan đến Naviland, đơn vị phân phối Viethome để xác định trách nhiệm của các bên.

Khách hàng mua dự án Roxana Plaza nhiều lần căng băng rôn đòi nhà. (Ảnh: Thy Huệ)

Trong khi đó, theo Kết luận thanh tra số 308/KL-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Bình Dương, Tường Phong được xác định là chủ đầu tư dự án. Cơ quan thanh tra yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các hợp đồng mua bán căn hộ do Naviland ký với khách hàng trên cơ sở hợp đồng ủy quyền khai thác, đầu tư dự án giữa hai bên.

Kết luận cũng xác định Naviland đã ký hợp đồng chuyển nhượng căn hộ khi chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Doanh nghiệp này từng bị xử phạt hành chính 275 triệu đồng.

Như vậy, giữa quan điểm mới nhất của Tường Phong và yêu cầu được nêu trong kết luận thanh tra trước đây đang tồn tại những vấn đề cần được làm rõ, đặc biệt là phạm vi ủy quyền của Naviland và trách nhiệm thực hiện các hợp đồng đã ký.