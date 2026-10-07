TP.HCM: Mưa lớn giờ tan tầm, nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn ứ

Tối 7/10, một cơn mưa lớn trút xuống nhiều khu vực TP.HCM, khiến một số khu vực trung tâm như cầu Ba Son, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Hàng Xanh, Xô Viết Nghệ Tĩnh... rơi vào cảnh ùn ứ.

CSGT TP.HCM dầm mưa điều tiết giao thông tại một số khu vực tối 7/10.

Tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, xe cộ từ nhiều hướng liên tục đổ về, giao thông có thời điểm ùn ứ cục bộ. Tương tự, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng từ ngã tư Hàng Xanh về cầu Bình Triệu, lượng phương tiện tăng cao khiến dòng xe ùn ứ kéo dài. Một số thời điểm, các phương tiện phải di chuyển chậm trong điều kiện trời mưa lớn, mặt đường lênh láng nước.

Tại các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ và khu vực cầu Ba Son, mưa lớn cũng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Một số đoạn xuất hiện tình trạng ngập nước, phương tiện phải giảm tốc độ để di chuyển qua khu vực.

Trong cơn mưa, lực lượng CSGT được bố trí tại các nút giao có mật độ phương tiện cao để điều tiết, phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân lưu thông an toàn.

Mưa lớn đúng giờ tan tầm khiến giao thông tại nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM ùn ứ.

Tại ngã tư Hàng Xanh, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Hàng Xanh trực tiếp điều phối giao thông. Nhờ lực lượng chức năng có mặt kịp thời, dòng phương tiện dù đông vẫn được hướng dẫn di chuyển, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM cũng được điều động hỗ trợ điều phối giao thông tại khu vực.

Trong điều kiện mưa lớn, nhiều người đi xe máy giảm tốc độ, tìm nơi trú mưa hoặc để xe lại và gọi xe công nghệ về nhà.

Lực lượng chức năng hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông trong mưa lớn.

Tại khu vực cầu Sài Gòn, đến khoảng 19h giao thông vẫn tương đối ổn định, dù lượng phương tiện từ trung tâm về khu vực phía Đông khá đông. Một số đoạn xuất hiện ngập nước nhẹ nhưng chưa xảy ra ùn ứ nghiêm trọng.

Từ tháng 5/2026, tại hai đầu cầu Sài Gòn đã được lắp đặt hệ thống loa phát cảnh báo "Đường trơn, giảm tốc độ", nhắc nhở người dân chủ động giảm tốc khi lưu thông trong điều kiện mưa lớn.

Ngoài khu vực trung tâm, mưa lớn cũng lan rộng đến nhiều phường như Phú Nhuận, Đức Nhuận, Bình Lợi Trung, Gò Vấp...

Khu vực quận Gò Vấp cũ ngập nặng, người dân chật vật di chuyển.

Tại khu vực đường Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Khối, Nguyễn Oanh mưa lớn khiến một số đoạn ngập nước, di chuyển chậm. Trên đường Nguyễn Thái Sơn, đoạn trước Bệnh viện Quân y 175, nước dâng trên mặt đường khiến nhiều phương tiện phải di chuyển chậm, một số xe máy chết máy.

Đến khoảng 20h, khu vực cầu vượt Nguyễn Thái Sơn, hướng từ Nguyễn Kiệm về Nguyễn Thái Sơn giao thông vẫn ùn ứ.

Tại khu vực chợ Tân Sơn Nhất, phường Hạnh Thông, nước mưa cuốn rác từ vỉa hè ra đường. Một số tiểu thương phải dùng vật dụng tạo thành "đê" tạm trước cửa để ngăn nước tràn vào.

Ở hẻm 689 đường Nguyễn Kiệm, đoạn thông với đường Bạch Đằng, người dân giăng dây tại khu vực ngập sâu nhằm cảnh báo cho phương tiện đi vào.

Người dân đội mưa, vượt qua các đoạn ngập để trở về nhà.

Trên đường Bạch Đằng hướng về sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều người vẫn phải đội mưa, di chuyển qua các đoạn ngập để về nhà.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết khu vực Nam Bộ đang chịu tác động của nhiễu động gió đông yếu và dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Bộ. Vùng mây đối lưu phát triển có khả năng gây mưa kèm dông, sét trên diện rộng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu khi mưa lớn, chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

CSGT hướng dẫn lưu thông khi đường ngập Theo Phòng CSGT, khi nước ngập dưới 15cm, chưa quá trục bánh xe mô tô và còn nhìn rõ mặt đường, người dân có thể lưu thông nhưng cần giảm tốc độ, giữ ga đều và khoảng cách an toàn, không phanh gấp hoặc vượt xe. Khi nước dâng quá nửa bánh xe mô tô hoặc gần ngập ngưỡng cửa ô tô, khoảng 20-30cm, người dân không nên cố vượt mà cần chọn tuyến đường khác. Trường hợp nước ngập sâu, chảy xiết hoặc không còn nhìn thấy mặt đường, tuyệt đối không đi qua để tránh nguy hiểm. Phòng CSGT cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với hố ga mất nắp, vật cản dưới nước, dây điện, trụ điện, cột đèn và biển quảng cáo. Khi xảy ra ngập, ùn ứ, lực lượng CSGT sẽ tăng cường túc trực, điều tiết, phân luồng, hướng dẫn lộ trình an toàn và hỗ trợ phương tiện, người dân gặp sự cố. Người dân cần hỗ trợ hoặc phản ánh tình trạng ngập, ùn ứ có thể liên hệ đường dây nóng Phòng CSGT Công an TP.HCM: 0326.08.08.08.