TP.HCM mưa 3 ngày, Củ Chi, Bình Dương có thể ghi nhận 140 mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 22/9, thời tiết Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại TP.HCM, thời tiết ngày 22/9 nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-32 độ C.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới (đơn vị mm). Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin 24 giờ qua, khu vực TP.HCM có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 1h ngày 21/9 đến 1h ngày 22/9: Nhà Bè 129,4 mm; Cát Lái 111,2 mm; Cần Giờ 107,4 mm; Tam Thôn Hiệp 107 mm; Bình Chánh 67,6 mm; Long Điền 62.6 mm...

Đài dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới. Từ 7h ngày 22/9 đến 7h ngày 24/9, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Thuận 70-120 mm; Thủ Đức, Gò Vấp, Thới An, Hóc Môn, Cần Giờ 80-130 mm; Củ Chi, Bình Dương, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương 90-140 mm; Dĩ An 100-140 mm; Bàu Bàng, Long Điền, Xuyên Mộc 100-150 mm; Vũng Tàu 80-120 mm; Bà Rịa, Phú Mỹ 70-130 mm… Xác suất mưa 70-80%.

Mưa lớn trên khu vực TP.HCM tiếp tục duy trì đến hết ngày 24/9. Lượng mưa từ 1h ngày 24/9 đến 1h ngày 25/9 đạt khoảng 20-50 mm, có nơi trên 50 mm.

Người dân đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các sườn đồi, dốc cao.

Dự báo 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ duy trì, ngày 24-25/9 có xu hướng nâng trục lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình.

Trên cao, từ khoảng 28/9 áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam nâng lên phía bắc qua Nam Biển Đông và Nam Bộ. Vùng hội ngay trên khu vực Nam Bộ duy trì tới ngày 24/9.