TP.HCM: Một học sinh tử vong do mắc bệnh não mô cầu

Ngày 16/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa tiếp nhận thông tin 1 học sinh của Trường THCS Hai Bà Trưng mắc bệnh não mô cầu tối cấp.

Bệnh nhi diễn tiến sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan và tử vong trong cùng ngày dù được tích cực điều trị. Kết quả xét nghiệm xác định nhiễm não mô cầu nhóm B.

Trong ngày 14/10, một học sinh khác cùng trường nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, được chẩn đoán viêm màng não do não mô cầu nhóm B.

Hiện sức khỏe bệnh nhi tạm ổn định và đang tiếp tục điều trị.

HCDC phối hợp với Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường triển khai điều tra dịch tễ, theo dõi người tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn vệ sinh - khử khuẩn.

Sáng 15/10, thêm một học sinh cùng lớp, ngồi cùng bàn với trường hợp tử vong, xuất hiện triệu chứng sốt và được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Đến sáng 16/10, kết quả xét nghiệm PCR từ máu và dịch não tủy xác nhận học sinh này nhiễm não mô cầu nhóm B.

Hiện bệnh nhi tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, đang được cách ly và điều trị.

Ngay khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo HCDC, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, xác định người tiếp xúc gần, triển khai kháng sinh dự phòng theo chỉ định và giám sát sức khỏe học sinh.

Cạnh đó, HCDC phối hợp với Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường rà soát học sinh, giáo viên, người tiếp xúc gần; đồng thời hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh hô hấp, khử khuẩn môi trường và theo dõi sức khỏe.

Nhiều gia đình đưa con đi tiêm vắc xin não mô cầu.

Trong sáng 16/10, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chủ trì cuộc họp khẩn với các chuyên gia y tế và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo để đánh giá tình hình, rà soát các biện pháp đã triển khai và thống nhất phương án phối hợp tiếp theo.

Hiện ngành y tế đang phối hợp với ngành giáo dục, chính quyền địa phương và nhà trường theo dõi sức khỏe học sinh, nhất là những người tiếp xúc gần với ca bệnh, để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp có dấu hiệu nghi mắc bệnh.

Việc sử dụng kháng sinh dự phòng chỉ áp dụng với những người có nguy cơ theo đánh giá của nhân viên y tế.

Theo Sở Y tế TP.HCM, khi phát hiện ca bệnh não mô cầu, không nhất thiết phải cho học sinh nghỉ học hoặc đóng cửa trường. Việc này sẽ được xem xét dựa trên tình hình dịch tễ thực tế.

Nhà trường cần giữ vệ sinh, bảo đảm phòng học thông thoáng và thông báo kịp thời cho cơ quan y tế khi phát hiện học sinh có dấu hiệu bất thường.

Hiện đã có vaccine phòng não mô cầu nhóm B, tuy nhiên, việc tiêm chủng cần phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe, lịch sử tiêm chủng và hướng dẫn chuyên môn. Sở Y tế khuyến cáo phụ huynh bình tĩnh, chủ động theo dõi sức khỏe trẻ, không tự ý sử dụng kháng sinh và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngờ. Người dân cần thực hiện hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Ngành y tế TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.