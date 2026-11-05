TP.HCM mời gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào 4 lĩnh vực trọng điểm

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, hoạt động đối thoại thường niên được duy trì từ năm 2021 đến nay đã trở thành kênh trao đổi trực tiếp, thực chất giữa chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc

Ngày 5/11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo TP.HCM và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, hoạt động đối thoại thường niên được duy trì từ năm 2021 đến nay đã trở thành kênh trao đổi trực tiếp, thực chất giữa chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thông thoáng.

Hiện TP.HCM là địa phương tập trung cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống, làm việc và học tập lớn nhất cả nước, với hơn 4.500 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và phát triển thành siêu đô thị hiện đại tầm cỡ khu vực, TP.HCM đang phát huy những cơ chế từ Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Luật trao cho thành phố quyền tự chủ mở rộng về tổ chức bộ máy, tài chính, quy hoạch và thu hút đầu tư, bao gồm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới. Đây là cơ sở để thu hút dòng vốn chiến lược vào các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và trung tâm tài chính quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Công Vinh trao đổi ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh về các nhóm lĩnh vực đầu tư trọng điểm

Ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM, đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền thành phố đối với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo ông, bên cạnh thu hút dòng vốn mới, việc hỗ trợ doanh nghiệp hiện hữu duy trì hoạt động, mở rộng sản xuất là thông điệp thuyết phục đối với các nhà đầu tư tiềm năng.

Tại hội nghị, phía Hàn Quốc tập trung trao đổi 3 kiến nghị trọng tâm từ Chủ tịch KOCHAM, 9 nhóm vấn đề chung của doanh nghiệp hội viên, 2 kiến nghị liên quan đến đất đai, thuế và 2 tham luận chuyên đề về cải thiện thể chế, hạ tầng, xây dựng.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc khẳng định các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục tuân thủ pháp luật Việt Nam, bảo đảm môi trường làm việc an toàn, bảo vệ môi trường và phát triển hài hòa với cộng đồng địa phương.

Theo ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC, Việt Nam có lợi thế với quy mô dân số hơn 100 triệu người, gần 70% trong độ tuổi lao động và mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do (FTA). Tính đến ngày 30/9/2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM có diện tích hơn 6.772 km², chiếm gần một phần tư quy mô kinh tế cả nước, hình thành không gian phát triển đa trung tâm. Trong đó, khu vực trung tâm tập trung tài chính, khoa học công nghệ; phía Bắc phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; phía Đông Nam phát triển cảng biển, logistics và năng lượng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP.HCM thu hút khoảng 17,8 tỷ USD vốn FDI, đạt 162,4% kế hoạch năm 11 tỷ USD và tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế đến ngày 30/9/2026, Hàn Quốc dẫn đầu trong số 152 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào TP.HCM về số lượng dự án, với hơn 3.400 dự án; đồng thời đứng thứ hai về quy mô vốn đăng ký, đạt hơn 15,8 tỷ USD.

Trên nền tảng hợp tác này, ITPC giới thiệu hơn 200 dự án thuộc 9 nhóm lĩnh vực kêu gọi đầu tư, trong đó nhấn mạnh 4 nhóm cơ hội phù hợp với thế mạnh của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thứ nhất, điện tử, bán dẫn và công nghệ cao. Thành phố mời gọi đầu tư tại Khu Công nghệ cao với các dự án Trung tâm Nghiên cứu phát triển và đào tạo điện tử, vi mạch bán dẫn quy mô khoảng 0,95 ha; Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, vi mạch bán dẫn khoảng 0,52 ha và Trung tâm đổi mới sáng tạo phục vụ nghiên cứu, đào tạo công nghệ sinh học khoảng 0,89 ha.

Thứ hai, khu công nghiệp thế hệ mới và công nghiệp hỗ trợ. Các dự án gồm Khu công nghiệp Lai Hưng (600 ha) và Khu công nghiệp Bình Dương Riverside (600 ha), định hướng khoa học công nghệ, chip và bán dẫn; Khu công nghiệp Phạm Văn Hai I (379 ha) ưu tiên công nghệ cao và Khu công nghiệp Phạm Văn Hai II (289 ha) định hướng cơ khí chính xác, chế tạo máy, tự động hóa.

Thứ ba, hạ tầng giao thông đô thị, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và cảng biển. Thành phố kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) vào các dự án như tuyến đường sắt đô thị số 2 Thủ Dầu Một – TP.HCM dài khoảng 38,9 km; tuyến Thủ Thiêm – Long Thành dài khoảng 41,83 km; tuyến số 6 Vành đai trong dài khoảng 53,8 km, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành và Bến cảng tổng hợp Long Sơn tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn.

Thứ tư, phát triển đô thị, nhà ở và dịch vụ phục vụ chuyên gia, người lao động. Các dự án tiêu biểu gồm Khu đô thị Gò Găng tại xã Long Sơn, Khu đô thị mới Tân An 1B, Khu đô thị mới Cù lao Bến Đình tại Vũng Tàu, Khu đô thị Bình Mỹ gắn với Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 và Công viên du lịch sinh thái Sài Gòn Safari.