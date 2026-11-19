Chiều 19/11, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư TP.HCM - Singapore năm 2026, TP.HCM đã giới thiệu 5 nhóm cơ hội hợp tác trọng tâm, tập trung vào các lĩnh vực tài chính quốc tế; công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; logistics, cảng biển; công nghiệp xanh, năng lượng và khu công nghiệp thế hệ mới; khu thương mại tự do, thương mại - dịch vụ và hạ tầng đô thị.

Lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư TP.HCM - Singapore năm 2026.

Trong lĩnh vực logistics và cảng biển, bên cạnh Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với quy mô vốn đầu tư gần 5 tỷ USD đã có nhà đầu tư, thành phố tiếp tục giới thiệu dự án Bến cảng tổng hợp Long Sơn, tổng mức đầu tư dự kiến 12.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch đến năm 2030, dự án có chức năng bốc dỡ hàng hóa tổng hợp, công suất 4,5-5 triệu tấn/năm, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn.

TP.HCM mong muốn doanh nghiệp Singapore cùng nghiên cứu phát triển đồng bộ hạ tầng cảng, đường bộ kết nối và dịch vụ logistics, gắn với vận tải đa phương thức, kho bãi và ứng dụng công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng.

Thành phố cũng kêu gọi doanh nghiệp Singapore tham gia các hợp phần tại Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, quy mô hơn 4.170ha, hướng đến phát triển hệ sinh thái thương mại, logistics và dịch vụ gắn với cảng biển.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành là một trong những dự án được TP.HCM giới thiệu thu hút đầu tư.

Đáng chú ý, trong danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư, TP.HCM giới thiệu tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, kết nối khu vực trung tâm thành phố với sân bay quốc tế Long Thành.

Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần tăng cường kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Ngoài ra, thành phố còn giới thiệu Khu trung tâm thương mại Tân An Hội quy mô 12,29ha; Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí bán đảo Tha La - hồ Dầu Tiếng rộng 458ha và Công viên Sài Gòn Safari quy mô 457ha tại xã An Nhơn Tây.

Ở lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, TP.HCM mong muốn kết nối doanh nghiệp Singapore trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và nghiên cứu - phát triển (R&D).

Nhiều dự án hạ tầng, đô thị quy mô lớn được TP.HCM giới thiệu tại hội nghị.

Các bên có thể hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực bán dẫn, sản xuất linh kiện điện tử, vi mạch, công nghệ sinh học; đồng thời thúc đẩy thử nghiệm, chuyển giao và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu sản xuất.

Singapore dẫn đầu tổng vốn đầu tư tại TP.HCMTheo UBND TP.HCM, tính đến tháng 10/2026, thành phố có 22.036 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 157,4 tỷ USD.

Trong đó, Singapore hiện là nhà đầu tư dẫn đầu về tổng vốn đăng ký tại TP.HCM với 2.815 dự án còn hiệu lực, tổng vốn hơn 25,28 tỷ USD.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cho biết quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore được thiết lập từ tháng 3/2025 đã mở ra khuôn khổ thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác, khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

Theo ông Hà, TP.HCM đang mở rộng quy mô phát triển, tạo thêm nhiều cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghệ cao, tài chính và công nghiệp xanh. Thành phố đã thống nhất về nguyên tắc để VSIP nghiên cứu triển khai thêm các dự án mới tại Vũng Tàu theo hướng công nghiệp xanh, thông minh.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị doanh nghiệp hai nước tập trung vào ba hướng hợp tác trọng tâm.

Trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng gắn với nâng cao hiệu quả kết nối sản xuất và logistics; thúc đẩy đầu tư công nghệ cao, công nghệ chiến lược và hạ tầng chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất tiên tiến, bán dẫn, kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo; đồng thời kết nối nguồn vốn với các dự án khả thi và nhu cầu chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.

TP.HCM cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với tinh thần đồng hành thực chất, hướng dẫn đầy đủ, xử lý đúng thẩm quyền và thông tin rõ tiến độ cho nhà đầu tư.

Ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM, đánh giá cao triển vọng hợp tác kinh tế giữa hai bên. Theo ông, thương mại song phương Việt Nam - Singapore trong 9 tháng năm 2026 tăng gần 47% so với cùng kỳ, đạt 42,8 tỷ SGD.

Ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM.

Ông kỳ vọng hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, hướng tới năm 2027 khi Việt Nam đăng cai APEC và Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.Trong khi đó, ông Vincent Li, Trưởng bộ phận kinh doanh quốc tế, Công ty TNHH Ascentium Việt Nam, nhận định TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với quy mô vùng đô thị mở rộng, cùng sức hút vốn đầu tư nước ngoài duy trì ở mức cao.

Theo ông Li, các dự án hạ tầng trọng điểm như mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị, các hành lang kết nối vùng, sân bay Long Thành và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ tạo thêm động lực thu hút dòng vốn quốc tế vào hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ tài chính, cảng biển - logistics và hạ tầng xanh.

Đại diện doanh nghiệp cũng cho rằng, nhà đầu tư quốc tế ngày càng chú trọng chất lượng môi trường đầu tư, tính ổn định trong thực thi chính sách, khả năng đáp ứng năng lượng xanh và sự thuận lợi của thủ tục hành chính.

Đây là những yếu tố TP.HCM cần tiếp tục cải thiện để nâng cao sức cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn.