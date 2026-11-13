TP.HCM mở rộng tỉnh lộ 9 hơn 5.200 tỷ đồng sau nhiều năm trễ hẹn

Ngày 13/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 9 (Hà Duy Phiên, Đặng Thúc Vịnh).

Hiện trạng đường tỉnh lộ 9 (Hà Duy Phiên, Đặng Thúc Vịnh) thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm.

Theo kế hoạch, gói thầu đo vị trí khu vực thu hồi đất và cắm ranh giải phóng mặt bằng dự kiến được lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2026. Công việc gồm điều tra, thu thập dữ liệu, thông tin, phân tích và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả đầu ra của dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 9 trước đây được HĐND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư năm 2016, với tên gọi sửa chữa và nâng cấp đường tỉnh lộ 9 (đường Hà Duy Phiên), triển khai tại huyện Củ Chi cũ.

Theo phương án ban đầu, tuyến đường dài khoảng 4,2km, mặt cắt ngang 32m, tổng mức đầu tư khoảng 1.135 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2019-2021. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư.

UBND TP.HCM sau đó đề xuất điều chỉnh nhiều nội dung, từ tên gọi, chủ đầu tư, địa điểm, quy mô đến tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện.

Theo phương án mới, dự án được đổi tên thành nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 9 (đường Hà Duy Phiên, đường Đặng Thúc Vịnh). Chiều dài tuyến tăng từ 4.187m lên 7.480m, mặt cắt ngang mở rộng từ 32m lên 40m. Phạm vi thực hiện trên địa bàn xã Bình Mỹ và xã Đông Thạnh.

Tổng mức đầu tư dự kiến tăng từ 1.135 tỷ đồng lên khoảng 5.268 tỷ đồng, tức tăng hơn 4.123 tỷ đồng. Dự án cũng được đề xuất chuyển từ nhóm B lên nhóm A, thời gian thực hiện điều chỉnh từ giai đoạn 2019-2021 sang 2026-2031.

Theo UBND TP.HCM, tổng vốn tăng chủ yếu do mở rộng phạm vi, quy mô đầu tư và diện tích đất cần giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cũng tăng do biến động giá vật liệu, nhân công, ca máy và các yếu tố trượt giá.

Trong cơ cấu vốn dự kiến, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật khoảng 2.061 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 2.388 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 676 tỷ đồng. Phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, giảm ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc TP.HCM, nhất là các địa bàn Bình Mỹ và Đông Thạnh.