TP.HCM mở rộng khám sức khỏe miễn phí cho người có thông tin cư trú trên VNeID

TP.HCM mở rộng đối tượng khám sức khỏe định kỳ miễn phí. (Ảnh minh họa)

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 19/10, Thành phố đã ghi nhận 6.318.764 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc. Trong đó, có 1.248.756 người lao động, đạt 27,7%; 2.279.506 học sinh, đạt 87,1%; và 128.835 sinh viên, đạt 29,3%.

Theo Sở Y tế, tiến độ khám sức khỏe học sinh đạt tỷ lệ khá cao, trong khi nhóm người lao động và sinh viên cần tiếp tục được tập trung triển khai trong thời gian tới.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM đã chấp thuận mở rộng đối tượng khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại Công văn số 10110/UBND-VX ngày 17/10/2026. Theo đó, công dân Việt Nam chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú tại Thành phố nhưng có thông tin nơi ở hiện tại trên địa bàn được xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID sẽ được khám sức khỏe miễn phí.

Chủ trương này nhằm tạo điều kiện cho người dân đang sinh sống thực tế tại Thành phố tiếp cận chương trình, mở rộng độ bao phủ và hạn chế bỏ sót đối tượng.

Về tiến độ triển khai tại các địa phương, đã có 86/168 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ cộng dồn từ 50% trở lên; trong đó, 47 địa phương đạt từ 60%, 22 địa phương đạt từ 70% và 7 địa phương đạt từ 80% trở lên. Xã Thạnh An và phường Phước Thắng đã hoàn thành khám sức khỏe cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Hiện còn 2 địa phương có tỷ lệ dưới 30% là phường Cầu Ông Lãnh và phường Phú Thạnh.

Sở Y tế đề nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu tiếp tục đẩy mạnh tổ chức khám sức khỏe, ưu tiên người lao động, sinh viên và các nhóm chưa được khám. Các địa phương đồng thời rà soát, bổ sung danh sách đối tượng mới, phối hợp với công an địa phương xác thực thông tin cư trú trên VNeID, lập dự toán kinh phí và tổ chức khám theo quy định.

Về chất lượng triển khai, kết quả kiểm tra các cơ sở y tế trong hơn một tháng qua ghi nhận 22 cơ sở xếp loại A, chiếm 44%, và 28 cơ sở xếp loại B, chiếm 56%; chưa ghi nhận cơ sở xếp loại C. Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục đánh giá các phòng khám đa khoa tư nhân, hướng dẫn cải tiến chất lượng và nhân rộng những mô hình hiệu quả.