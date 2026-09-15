TP.HCM mở rộng kết nối việc làm đến khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Đông đảo sinh viên tham gia chương trình

Ngày 14.9, tại Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TP.HCM), Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM (YES Center) phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu (VTVC) và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tam Thắng tổ chức chương trình “Định hướng nghề nghiệp và Sàn giao dịch việc làm – 2026”.

Chương trình nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và người lao động, đồng thời tạo thêm cơ hội để sinh viên, đoàn viên, thanh niên và người lao động tiếp cận trực tiếp với thị trường việc làm.

Tại sàn giao dịch, người tham gia được gặp gỡ các doanh nghiệp, tìm hiểu thông tin tuyển dụng, tham gia phỏng vấn trực tiếp, tìm kiếm cơ hội thực tập và việc làm phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình cung cấp thông tin về pháp luật lao động, hướng dẫn trải nghiệm trên nền tảng sieuthivieclam.vn và hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí phục vụ hồ sơ xin việc.

YES Center ký kết với Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tam Thắng

Đáng chú ý, đây là hoạt động đầu tiên được YES Center triển khai tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu dành cho người lao động, đoàn viên, thanh niên và sinh viên địa phương.

Việc mở rộng hoạt động tư vấn hướng nghiệp, kết nối việc làm được kỳ vọng giúp thông tin về thị trường lao động và nhu cầu tuyển dụng đến gần hơn với người lao động, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ.

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng yêu cầu cao về kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích ứng và tính chủ động, việc tạo ra những không gian kết nối trực tiếp giữa người tìm việc và doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực. Qua đó, sinh viên và người lao động có thêm thông tin để lựa chọn nghề nghiệp, trong khi doanh nghiệp có điều kiện tìm kiếm nhân sự phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đây là hoạt động đầu tiên được YES Center triển khai tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong khuôn khổ chương trình, YES Center ký kết với Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu về việc phối hợp tổ chức các hoạt động trong thời gian tới, trong đó có hội thảo kỹ năng “Hành trang cho tân sinh viên” và chương trình “Định hướng nghề nghiệp và Sàn giao dịch việc làm”.

YES Center cũng ký kết với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tam Thắng nhằm phối hợp giới thiệu việc làm cho thanh niên có nhu cầu tìm việc trên địa bàn phường cũng như tại TP.HCM sau sáp nhập.

Tiếp nối các hoạt động kết nối việc làm là hội thảo kỹ năng “Hành trang cho tân sinh viên”. Nội dung hội thảo hướng đến việc trang bị cho tân sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết, giúp các bạn làm quen với môi trường học tập mới, chủ động hơn trong quá trình học tập và chuẩn bị cho định hướng nghề nghiệp sau này.