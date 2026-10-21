TP.HCM mở rộng đối tượng khám sức khỏe miễn phí

Tỷ lệ khám cho học sinh cao, người lao động còn thấp

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 19/10, toàn thành phố ghi nhận 6.318.764 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc.

Trong đó, có 2.279.506 học sinh được khám, đạt 87,1% kế hoạch; 1.248.756 người lao động, đạt 27,7% và 128.835 sinh viên, đạt 29,3%.

Tiến độ khám sức khỏe cho học sinh đạt tỷ lệ khá cao, trong khi nhóm người lao động và sinh viên vẫn còn nhiều người chưa được tiếp cận chương trình.

Đây là những đối tượng cần được tập trung triển khai trong thời gian tới nhằm bảo đảm mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Tỷ lệ khám sức khỏe TP.HCM tính đến ngày 19/10.

Đến ngày 19/10, có 86/168 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ khám sức khỏe cộng dồn từ 50% trở lên. Trong đó, 47 địa phương đạt từ 60%, 22 địa phương đạt từ 70% và 7 địa phương đạt từ 80% trở lên.

Đáng chú ý, xã Thạnh An và phường Phước Thắng đã hoàn thành khám sức khỏe, khám sàng lọc cho 100% người dân trên địa bàn. Trong khi đó, phường Cầu Ông Lãnh và phường Phú Thạnh vẫn có tỷ lệ khám dưới 30%.

Bên cạnh kết quả triển khai, ngành y tế thành phố tiếp tục chú trọng đánh giá chất lượng các cơ sở tham gia chương trình. Trong 50 cơ sở y tế được kiểm tra, có 22 cơ sở xếp loại A, chiếm 44%; 28 cơ sở xếp loại B, chiếm 56%; chưa ghi nhận cơ sở xếp loại C.

Một số đơn vị đạt kết quả nổi bật gồm Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An và Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Người dân TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí.

Mở rộng diện thụ hưởng

Ngày 17/10, UBND TP.HCM đã chấp thuận mở rộng đối tượng được khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại Công văn số 10110/UBND-VX.

Theo đó, công dân Việt Nam chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú tại TP.HCM nhưng có thông tin nơi ở hiện tại trên địa bàn thành phố được xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID cũng thuộc diện được khám sức khỏe miễn phí.

Chính sách này tạo điều kiện cho người đang sinh sống thực tế tại TP.HCM nhưng chưa đủ điều kiện đăng ký cư trú tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hạn chế tình trạng bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Để triển khai, Sở Y tế đề nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu tiếp tục đẩy mạnh tổ chức khám sức khỏe, ưu tiên người lao động, sinh viên và các nhóm chưa được khám.

Các địa phương cần khẩn trương rà soát, bổ sung danh sách đối tượng mới; phối hợp với công an địa phương xác thực thông tin nơi ở trên VNeID, lập dự toán kinh phí và tổ chức khám theo quy định.

Đến nay, đã có hơn 6,3 triệu người ở TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí.

Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục mở rộng đánh giá chất lượng đối với các phòng khám đa khoa tư nhân, hướng dẫn các cơ sở khắc phục hạn chế, cải tiến chuyên môn và nhân rộng những mô hình triển khai hiệu quả.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí được TP.HCM triển khai từ ngày 25/5/2026, hướng tới mục tiêu 100% người dân tại 168 phường, xã, đặc khu được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm.

Việc đẩy nhanh tiến độ, mở rộng đối tượng và nâng cao chất lượng khám được kỳ vọng góp phần phát hiện sớm bệnh tật, nhận diện nguy cơ sức khỏe, từng bước chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.