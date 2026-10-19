TP.HCM: Mở rộng điều tra vụ môi giới mại dâm, triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Ngày 5/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Môi giới mại dâm” và “Đánh bạc”; đồng thời khởi tố 7 bị can.

Từ hoạt động môi giới mại dâm tại hai cơ sở karaoke

Thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phát hiện hoạt động môi giới mại dâm tại hai cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn phường Bình Tân.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với nhiều đối tượng tham gia.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đầu tháng 10/2026, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Bình Tân và các đơn vị liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, khách sạn trên địa bàn.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp mua bán dâm có liên quan đến Nhà hàng Karaoke Yến Như (số 520 đường số 1, khu dân cư Vĩnh Lộc) và Nhà hàng Karaoke Holiday (số 592 đường số 1), cùng thuộc phường Bình Tân.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, hai cơ sở trên do Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh và Lê Văn Khải Vy góp vốn, phân chia lợi nhuận; giao Nguyễn Thị Hồng Thắm cùng các quản lý trực tiếp điều hành.

Để thu hút khách, tăng doanh thu, các đối tượng bị xác định đã thống nhất cho phép nhân viên nữ bán dâm cho khách bên ngoài cơ sở.

Khi khách có nhu cầu, quản lý tiếp viên sẽ giới thiệu người bán dâm, thỏa thuận giá cả, nhận tiền môi giới và bố trí nhân viên ra ngoài thực hiện hành vi bán dâm.

Nhằm che giấu hoạt động vi phạm pháp luật, các đối tượng yêu cầu nhân viên viết giấy xin ra cổng với lý do như “đi ăn”, “có việc gia đình”.

Sau khi thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 5/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Môi giới mại dâm” và “Đánh bạc”; đồng thời khởi tố 7 bị can.

Trong đó, Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Điểm và Võ Thị Mỹ Châu bị khởi tố về tội “Môi giới mại dâm”; Lê Văn Khải Vy bị khởi tố về các tội “Môi giới mại dâm” và “Đánh bạc”; Phạm Văn Dòn bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Khởi tố thêm 19 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lần theo tài khoản cá độ, phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện Lê Văn Khải Vy còn tham gia cá độ bóng đá trên trang mạng Sbobet, sử dụng tài khoản do Phạm Văn Dòn cung cấp.

Từ manh mối này, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét và phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet với nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng hoạt động theo mô hình phân cấp tài khoản, hưởng lợi từ việc tổ chức cá cược và chênh lệch trong quá trình giao dịch.

Theo tài liệu điều tra, đường dây sử dụng hệ thống tài khoản Master, Agent và Member trên trang mạng Sbobet. Trong đó, Đàm Thừa Trung tiếp nhận một tài khoản Master có hạn mức 500.000 điểm, tương đương 5 tỷ đồng theo tỷ lệ quy đổi ban đầu. Sau đó, Trung giao tài khoản cho Hồ Diệu Cơ để phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới, tiếp tục giao cho các đối tượng khác tổ chức cá độ bóng đá.

Các đối tượng được xác định hưởng lợi thông qua việc nâng tỷ lệ quy đổi điểm cược, hưởng chênh lệch tiền thắng, thua hoặc nhận hoa hồng.

Từ tài khoản Master, Hồ Diệu Cơ tiếp tục phân chia, giao tài khoản cho Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh và nhiều đối tượng khác để trực tiếp đánh bạc hoặc giao lại cho những người tham gia đặt cược.

Trong quá trình đấu tranh, Công an TP.HCM đã triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ phương tiện, tang vật; đồng thời trích xuất, phân tích dữ liệu điện tử và lịch sử đặt cược. Qua đó, cơ quan điều tra từng bước làm rõ phương thức giao nhận tài khoản, thanh toán, phân chia tiền thắng, thua và vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố thêm 19 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Danh sách các bị can bị khởi tố bổ sung gồm: Hồ Diệu Cơ, Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh, Đàm Thừa Trung, Nguyễn Văn Thành, Huỳnh Uy, Trần Lệ Thúy, Lý Khôn Quyền, Phạm Ngọc Sơn, Mai Thu Sơn, Nguyễn Văn Linh, Liều Sì Hỷ, Trương Vi Thông, Trương Huyên, Tăng Đức, Trần Hòa Lợi, Võ Lợi Hùng và Dương Võ Trung.

Trong số này, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 18 người; riêng Dương Võ Trung được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do tình trạng sức khỏe.

Như vậy, từ việc phát hiện hoạt động môi giới mại dâm tại hai cơ sở karaoke trên địa bàn phường Bình Tân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã mở rộng điều tra, làm rõ đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet và khởi tố tổng cộng 26 bị can về các tội “Môi giới mại dâm”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, nhất là những đối tượng cung cấp tài khoản cá độ ở cấp trên, để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, không tiếp tay, bao che cho các hoạt động phạm pháp.

Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng Internet; tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM: Mở rộng điều tra vụ môi giới mại dâm, triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng