Theo quyết định mới, từ ngày 30/11, nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500 m² sẽ được miễn giấy phép xây dựng nếu nằm trong khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt. Quy định này áp dụng đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn TP HCM.

Trường hợp chủ đầu tư vẫn có nhu cầu được cấp giấy phép xây dựng, UBND xã, phường, đặc khu hoặc Sở Xây dựng sẽ thực hiện cấp phép theo thẩm quyền.

Mở rộng phạm vi miễn giấy phép

Theo quy định hiện hành, nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500 m² chỉ được miễn giấy phép xây dựng khi không thuộc các khu vực nằm trong diện loại trừ, trong đó có khu vực phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung hoặc khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc.

Với quyết định mới, phạm vi công trình nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép được mở rộng tại những khu vực đã có đầy đủ cơ sở quản lý về quy hoạch, kiến trúc.

Ngoài nhà ở riêng lẻ, TP HCM cũng miễn giấy phép xây dựng đối với công trình tạm không dựa trên quy hoạch và các trụ sạc, tủ đổi pin được lắp đặt trên đất phi nông nghiệp, đất do Nhà nước quản lý, ngoại trừ đất quốc phòng, an ninh.

Các công trình thuộc diện miễn giấy phép vẫn phải đáp ứng đầy đủ các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Miễn giấy phép không đồng nghĩa được xây dựng tùy ý

Việc được miễn giấy phép xây dựng không đồng nghĩa công trình được phép bỏ qua các yêu cầu quản lý khác. Chủ đầu tư vẫn phải bảo đảm công trình tuân thủ quy định về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy chữa cháy, môi trường và hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư đồng thời có trách nhiệm gửi thông báo khởi công đến UBND cấp xã nơi có công trình trước khi triển khai xây dựng. Đối với công trình nằm trên địa bàn hai xã, phường, chủ đầu tư phải thực hiện thông báo khởi công tới cả hai địa phương.

Như vậy, thay vì kiểm soát chủ yếu thông qua thủ tục cấp phép trước khi xây dựng, công tác quản lý sẽ được tăng cường thông qua việc kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai công trình.

Việc mở rộng diện miễn giấy phép xây dựng được kỳ vọng góp phần giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhất là đối với những công trình đã nằm trong các khu vực có cơ sở quản lý quy hoạch và kiến trúc rõ ràng.

Hơn 31.700 giấy phép xây dựng trong 9 tháng

Theo số liệu của TP HCM, trong 9 tháng đầu năm, thành phố ghi nhận hơn 31.700 giấy phép xây dựng, kể cả các trường hợp được miễn, với tổng diện tích sàn khoảng 7,6 triệu m². Đáng chú ý, 99,9% số giấy phép xây dựng được cấp bởi UBND phường, xã và đặc khu.

Việc phân cấp mạnh cho chính quyền cơ sở, cùng với mở rộng các trường hợp được miễn giấy phép, được kỳ vọng giúp giảm áp lực xử lý hồ sơ tại cơ quan quản lý chuyên ngành, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình xây dựng.

Tuy nhiên, trách nhiệm tuân thủ quy hoạch, kiến trúc, an toàn công trình và các quy định chuyên ngành vẫn thuộc về chủ đầu tư, kể cả trong trường hợp công trình không phải xin giấy phép xây dựng.