Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Hoàng Nguyên Dinh vừa ký ban hành Quyết định số 102/2026/QĐ-UBND ngày 20.11.2026 quy định công trình được miễn giấy phép xây dựng trên địa bàn TP. HCM. Theo quyết định, ngoài các công trình đã được quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng, các công trình sau đây được miễn giấy phép xây dựng.

Cụ thể, công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn Thành phố có quy mô dưới 7 tầng (trên cao độ mặt đất đặt công trình), có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 và thuộc các khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị hoặc quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt.

Trường hợp hồ sơ pháp lý được phê duyệt không quy định việc xây dựng tầng hầm, công trình nhà ở riêng lẻ thuộc diện nêu trên được xây dựng tối đa 1 tầng hầm theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, với điều kiện bảo đảm an toàn cho công trình lân cận và hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng tại TP. HCM được miễn giấy phép xây dựng từ ngày 30.11.2026

Quyết định cũng quy định công trình được miễn giấy phép xây dựng vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy chữa cháy, môi trường, giao thông, quản lý, bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và các quy định khác có liên quan.

Việc quản lý trật tự xây dựng, nghiệm thu công trình và cấp sở hữu công trình xây dựng được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành đối với trường hợp miễn giấy phép xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

UBND TP. HCM giao Sở Xây dựng triển khai, hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện. Đồng thời, ban hành hướng dẫn việc quản lý trật tự xây dựng đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng và tổ chức kiểm tra công tác tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và nghiệm thu.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao nhiệm vụ phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu rà soát quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết, Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Thành phố đã được phê duyệt để cập nhật trên website thông tin quy hoạch của Thành phố. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương tra cứu, xác định lộ giới, chỉ giới, số tầng, hẻm tiếp giáp, các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch…

UBND các xã, phường và đặc khu chịu trách nhiệm công khai các quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc làm cơ sở miễn giấy phép xây dựng.

Đối với chủ đầu tư, phải tra cứu thông tin về chức năng quy hoạch và số tầng tối đa tại quy hoạch phân khu; thông tin về quy hoạch lộ giới đường/hẻm tiếp giáp khu đất dự kiến xây dựng; tra cứu các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch của khu đất dự kiến xây dựng để xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng đúng với quy hoạch, thiết kế và quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy chữa cháy, môi trường, giao thông, quản lý, bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và các quy định khác có liên quan, đồng thời gửi thông báo khởi công cho UBND các địa phương của Thành phố.