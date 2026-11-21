UBND TP.HCM vừa chấp thuận cho các tổ chức kinh doanh bất động sản triển khai thí điểm dự án nhà ở thương mại tại 147 khu đất. Đáng chú ý, quỹ đất này không chỉ tập trung ở TP.HCM trước đây mà còn mở rộng sang Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tạo thêm nguồn lực phát triển thị trường bất động sản trên không gian đô thị mới.

Theo thông báo số 698/TB-UBND, có hiệu lực từ ngày 13/11/2026, danh mục 147 khu đất được triển khai theo Nghị quyết 125/NQ-HĐND ngày 30/10/2026 của HĐND TP.HCM, cụ thể hóa cơ chế thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định 75/2025/NĐ-CP.

Tổng diện tích các khu đất lên tới hơn 854ha, trong đó có hơn 341ha đất trồng lúa dự kiến được chuyển mục đích sử dụng. Đây là nguồn lực đáng kể để mở rộng quỹ đất phát triển nhà ở thương mại, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở và áp lực phát triển đô thị ngày càng gia tăng.

Xét theo địa bàn, khu vực TP.HCM trước sáp nhập chiếm tỷ trọng lớn nhất với 94 dự án, tổng diện tích hơn 589ha, trong đó có hơn 322ha đất lúa. Khu vực Bình Dương cũ có 33 dự án, quy mô hơn 140ha với hơn 18ha đất lúa dự kiến chuyển đổi. Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 19 dự án, tổng diện tích gần 125ha.

Ngoài ra, danh mục còn ghi nhận một khu đất có nguồn gốc an ninh, quốc phòng tại phường Dĩ An, diện tích hơn 11,3ha.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các dự án phải bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp quy hoạch và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Lộ diện những "đại dự án" hàng chục nghìn tỷ đồng

Trong danh mục 147 khu đất được đưa vào diện thí điểm đợt 2, đáng chú ý là sự xuất hiện của hàng loạt tổ hợp đô thị quy mô lớn với tổng vốn đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Dòng vốn không chỉ tập trung ở khu Nam, khu Đông mà còn lan rộng đến các đô thị công nghiệp và vùng ven biển, mở ra những không gian phát triển mới cho thị trường bất động sản TP.HCM.

Tại khu Nam, Nhà Bè và Hiệp Phước đang trở thành điểm hội tụ của nhiều dự án quy mô lớn. Hàng loạt khu dân cư rộng hàng chục ha được đề xuất liền kề nhau, từng bước hình thành một dải phát triển đô thị mới dọc trục phía Nam thành phố.

Đáng chú ý, khu nhà ở Vạn Phúc New tại xã Nhà Bè do Công ty CP Bất động sản Vạn Phúc New đề xuất có diện tích hơn 70,7ha, tổng vốn đầu tư 28.923 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại xã Hiệp Phước, ba dự án lớn, gồm khu dân cư Trường Vĩ có quy mô 43,4ha, vốn đầu tư 29.303 tỷ đồng; khu dân cư Nguyễn Bình Hiệp Phước có quy mô 33ha, vốn đầu tư 25.039 tỷ đồng và khu dân cư ven sông Nguyễn Bình với 19,2ha, vốn đầu tư 17.756 tỷ đồng.

Chỉ riêng ba dự án tại Hiệp Phước đã có tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 72.000 tỷ đồng. Quy mô dòng vốn này cho thấy sức hút của quỹ đất khu Nam, đồng thời đặt ra bài toán phát triển hạ tầng tương xứng.

Ở khu vực phía Đông, các khu đất thí điểm tập trung tại những phường Long Trường, Long Phước, An Khánh, Bình Trưng và Cát Lái với sự góp mặt của nhiều dự án có tổng vốn đầu tư hàng nghìn đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Nổi bật về quy mô diện tích là dự án City Hà Nội tại phường Cát Lái của Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị hạ tầng Hà Nội, rộng gần 80ha, tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng

Trong khi đó, dự án chung cư phức hợp Sanctuary Cove tại phường Long Trường do Công ty CP Sanctuary Cove đề xuất có diện tích gần 9,5ha nhưng tổng vốn đầu tư lên đến 20.199 tỷ đồng.

Cùng địa bàn, Park Way Long Trường City có quy mô hơn 27,5ha, vốn đầu tư 5.300 tỷ đồng.

Việc UBND TP.HCM chấp thuận cho các tổ chức kinh doanh bất động sản triển khai thí điểm dự án nhà ở thương mại tại 147 khu đất được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực phát triển thị trường bất động sản trên không gian đô thị mới. Ảnh: Hoàng Anh.

Dòng vốn phát triển bất động sản còn hướng đếnkhu vực phía Tâyvà các đô thị công nghiệp mở rộng. Đáng chú ý, tại phường An Lạc, Công ty TNHH Nhựa Duy Tân chính thức tham gia lĩnh vực bất động sản với dự án khu phức hợp Duy Tân Tower trên khu đất rộng 5,57ha, tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng.

Tại khu vực Bình Dương trước đây, dự án khu nhà ở Suối Giữa ở phường Chánh Hiệp do Công ty CP Đầu tư thương mại Á Châu đề xuất có diện tích 30,63ha, vốn đầu tư 16.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, danh mục còn ghi nhận nhiều dự án có tổng vốn đầu tư trên 4.000 tỷ đồng tại khu vực Lái Thiêu và Bình Hòa như chung cư Lộc Phát với 7.500 tỷ đồng, khu dân cư Đông Trung với 4.500 tỷ đồng, Sai Gon New Point Residence với 4.490 tỷ đồng và Thuan An New Point Residence với 4.450 tỷ đồng.

Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, khu dân cư hỗn hợp Hàng Điều tại phường Phước Thắng do Công ty TNHH Đầu tư Hàn Tiên đề xuất có diện tích 41,38ha, tổng vốn đầu tư 10.046 tỷ đồng.

Một số dự án khác cũng ghi nhận mức đầu tư đáng kể như khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân mở rộng với 5.300 tỷ đồng và Hodeco Seavillage tại phường Rạch Dừa với quy mô đầu tư 3.844 tỷ đồng.

Việc đưa 147 khu đất vào danh mục thí điểm đợt 2, theo cơ chế cho phép doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc sử dụng quỹ đất đang có, được kỳ vọng tháo gỡ một phần điểm nghẽn pháp lý vốn kéo dài nhiều năm, đồng thời khơi thông thêm nguồn lực đầu tư tư nhân.

Tuy nhiên, danh mục được thông qua mới là bước khởi đầu, chưa đồng nghĩa các dự án đã đủ điều kiện triển khai. Để những khu đất này thực sự chuyển mình thành các khu đô thị mới, doanh nghiệp còn phải hoàn tất các thủ tục đầu tư, chứng minh năng lực tài chính và giải quyết bài toán hạ tầng.