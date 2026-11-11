TP.HCM mở đợt 2 lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, khiến thân nhân và gia đình luôn canh cánh nỗi mong chờ ngày tìm lại được người thân.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia và kế hoạch cao điểm của Bộ Công an, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 24/7/2026 về rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Theo đó, Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 đối với 6.927 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn đang diễn ra.

Hoạt động được thực hiện từ ngày 12 - 17/11/2026 tại 3 điểm thu mẫu, cụ thể: trạm số 1 đặt tại Hội trường UBND phường Thủ Dầu Một (số 1 Quang Trung, phường Thủ Dầu Một); trạm số 2 tại Hội trường UBND phường Bà Rịa (đường Lê Duẩn, phường Bà Rịa); trạm số 3 tại Hội trường UBND phường Phú Nhuận (số 159 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận).

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tổ chức 3 tổ lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu ADN đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, không thể trực tiếp đến các điểm thu mẫu.

Đối tượng thu nhận mẫu trong đợt này tập trung vào thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo dòng họ ngoại, với thứ tự ưu tiên gồm mẹ đẻ liệt sĩ; bà ngoại ruột (mẹ đẻ của mẹ liệt sĩ); anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột cùng mẹ đẻ với mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ; con của chị gái, em gái liệt sĩ và con ruột của liệt sĩ nữ.

TP.HCM thu nhận mẫu ADN của gần 7.000 thân nhân liệt sĩ.

Theo kế hoạch, mỗi liệt sĩ được đăng ký tối đa 2 thân nhân tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm. Việc thu nhận được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin.

Các mẫu ADN sau khi thu nhận sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin đang được tìm kiếm, quy tập tại các nghĩa trang trên cả nước.

Đây là giải pháp ứng dụng khoa học – công nghệ, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ.

Công an TP.HCM kêu gọi thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tự nguyện tham gia lấy mẫu sinh phẩm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Các gia đình có thể liên hệ trực tiếp với Công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Việc thu nhận mẫu ADN không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mỗi mẫu sinh phẩm được tiếp nhận là thêm một cơ hội để các liệt sĩ sớm được xác định danh tính, trở về với gia đình và cội nguồn sau nhiều năm chờ đợi.