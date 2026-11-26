Ngày 26/11, theo thông tin từ Tập đoàn Trung Nam, nhà đầu tư dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), đơn vị sẽ tổ chức chương trình tham quan một số hạng mục công trình, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tìm hiểu về quy mô, chức năng và nguyên lý hoạt động của hệ thống ngăn triều.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 27 và 28/11, khoảng 1.000 người dân, chuyên gia và sinh viên các trường đại học sẽ được tham quan các hạng mục cống kiểm soát triều lớn, gồm cống Tân Thuận, Bến Nghé và Mương Chuối.

Người dân có nhu cầu tham gia có thể đăng ký thông qua đường link do nhà đầu tư cung cấp. Do đặc thù các công trình nằm trên khu vực sông nước, chương trình hạn chế người tham gia dưới 18 tuổi nhằm bảo đảm an toàn.

1.000 người dân TP.HCM sẽ được tham quan dự án ngăn triều.

Hoạt động tham quan được tổ chức sau khi toàn bộ hệ thống thuộc dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng lần đầu tiên được vận hành liên hoàn vào trưa 25/11.

Tại nhà quản lý trung tâm cống kiểm soát triều Mương Chuối, các đơn vị liên quan đã phối hợp vận hành đồng bộ hệ thống, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các cống, trạm bơm, hệ thống quan trắc và trung tâm điều hành.

Thông qua hệ thống SCADA kết nối các điểm quan trắc, đội ngũ kỹ thuật có thể theo dõi liên tục dữ liệu mực nước, lượng mưa, tình trạng thiết bị và điều phối hoạt động của các công trình. Qua đó, đánh giá khả năng kiểm soát triều cường, điều tiết nước và hoàn thiện quy trình vận hành trước khi đưa dự án vào khai thác ổn định.

Đáng chú ý, sau khi toàn bộ hệ thống thuộc dự án ngăn triều được vận hành liên hoàn, khi triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường khu vực phía Nam TP.HCM đã giảm tình trạng ngập.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được khởi công từ năm 2016, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam làm nhà đầu tư.

Công trình gồm 8 cống kiểm soát triều lớn và nhỏ, trong đó có 6 cống lớn là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định; cùng hai cống Cầu Kinh và Bà Bướm. Bên cạnh đó, dự án còn có khoảng 6km đê bao, kè bảo vệ tại các vị trí xung yếu và hệ thống cống kiểm soát triều nhỏ trên các tuyến.

Toàn bộ hệ thống thuộc dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng được vận hành liên hoàn vào trưa 25/11.

Theo thiết kế, dự án hướng đến kiểm soát ngập do triều cho khu vực khoảng 570km², bảo vệ khoảng 6,5 triệu người dân. Khi đi vào vận hành đồng bộ, công trình được kỳ vọng góp phần kiểm soát triều cường, điều tiết mực nước trên hệ thống sông, kênh, rạch, nâng cao khả năng tiêu thoát nước mưa và giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu.

Sau chương trình tham quan, trong hai ngày 29 và 30/11, các đơn vị tiếp tục tổ chức diễn tập vận hành, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các bộ phận và phương án xử lý những tình huống phát sinh theo kịch bản kỹ thuật.

Dự kiến trong tháng 12/2026, dự án sẽ tổ chức lễ khánh thành, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn khai thác, vận hành công trình sau 10 năm triển khai với nhiều khó khăn, vướng mắc.

Link đăng ký tại đây: https://forms.gle/HFtM9xYrZctwSHfq8