Ngày 26/11, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị "Giới thiệu Luật Phát triển đô thị: Định hướng phát triển TP.HCM", với sự tham dự của đại diện lãnh sự đoàn, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và đối tác quốc tế.

Hội nghị tập trung giới thiệu các cơ chế, chính sách mới của Luật Phát triển đô thị và những văn bản cụ thể hóa, hướng đến tháo gỡ vướng mắc trong quy hoạch, quản trị đô thị, phát triển hạ tầng, không gian ngầm, thu hút đầu tư và phát triển khoa học công nghệ.

Mở rộng không gian phát triển, thu hút nhà đầu tư chiến lược

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cho biết, sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025, TP.HCM có diện tích hơn 6.770km², dân số trên 14 triệu người.

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Không gian phát triển mới hội tụ nhiều lợi thế về tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, kinh tế biển, cảng biển quốc tế, logistics và năng lượng sạch. Đây là nền tảng quan trọng để Thành phố tái cấu trúc không gian kinh tế, phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao và mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo định hướng tại Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị đặc biệt, hiện đại, năng động, sáng tạo, có vị trí nổi trội tại Đông Nam Á; đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; hướng tới năm 2050 trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại.

Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, trao cho thành phố nhiều cơ chế, chính sách mới, giúp chủ động hơn trong quản trị đô thị, quy hoạch, đầu tư, huy động và sử dụng nguồn lực; đồng thời tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ông Trần Văn Bảy nhấn mạnh, hợp tác quốc tế là phương thức quan trọng để huy động vốn, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tiên tiến. Thành phố mong muốn các đối tác quốc tế tăng cường kết nối, giới thiệu nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm và công nghệ phù hợp đến tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Một trong những nội dung trọng tâm tại hội nghị là cơ chế phát triển Khu Thương mại tự do TP.HCM gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ.

Theo ông Lê Văn Danh, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ được thành lập theo Quyết định số 4560/QĐ-UBND ngày 23/7/2026, quy mô khoảng 4.174,35ha, thuộc phường Tân Phước và phường Tân Hải. Khu vực này cách trung tâm TP.HCM khoảng 50km, cách Cảng hàng không quốc tế Long Thành khoảng 25km.

Khu được tổ chức thành 3 khu chức năng với 8 phân khu, gồm bến cảng container, ga đường sắt Cái Mép Hạ, cảng thủy nội địa, khu công nghiệp, trung tâm logistics và khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ.

Ông Lê Văn Danh, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM giới thiệu các cơ chế phát triển tại hội nghị.

Với lợi thế kết nối cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, khu vực này được định hướng trở thành đầu mối kết nối sản xuất, thương mại và dịch vụ với khu vực, thế giới; phát triển logistics xanh, sản xuất công nghệ cao, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn.

Theo Điều 21 Luật Phát triển đô thị, HĐND thành phố được ban hành quy định về trình tự, thủ tục thành lập, quản lý, tổ chức hoạt động và chính sách ưu đãi đầu tư đối với Khu Thương mại tự do. Chủ tịch UBND Thành phố được quyết định thành lập, điều chỉnh tên gọi, ranh giới, diện tích, mục tiêu và chức năng của Khu theo thẩm quyền.

Cụ thể hóa cơ chế này, ngày 30/10/2026, HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết số 74/2026/NQ-HĐND về Khu Thương mại tự do và Khu logistics tích hợp, có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.

Nghị quyết quy định cơ chế quản lý theo nguyên tắc một cửa, một cửa liên thông, chuyển đổi số và tăng cường hậu kiểm. Các dự án mới thuộc lĩnh vực ưu tiên như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, vật liệu mới, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số có thể được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 20 năm, miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo nếu đáp ứng điều kiện.

Chuyên gia, nhà khoa học và người lao động trình độ cao làm việc tại Khu được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Người nước ngoài đủ điều kiện còn được xem xét cấp thị thực tối đa 5 năm và thẻ tạm trú tối đa 10 năm.

Những chính sách này được kỳ vọng tạo lợi thế cạnh tranh cho Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ, thu hút doanh nghiệp quốc tế, phát triển dịch vụ logistics và công nghiệp công nghệ cao.

Ưu đãi khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Bên cạnh thương mại và logistics, TP.HCM chú trọng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối nghiên cứu với sản xuất và thương mại hóa kết quả khoa học công nghệ.

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết, các quy định mới tập trung hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển hạ tầng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và nền tảng số dùng chung; đồng thời thúc đẩy kết nối giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Trong năm 2026, thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể. Theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND, dự án khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ kinh phí không hoàn lại ở mức 50 triệu đồng đối với giai đoạn ý tưởng, 100 triệu đồng ở giai đoạn kiểm chứng và 500 triệu đồng ở giai đoạn tăng tốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị "Giới thiệu Luật Phát triển đô thị: Định hướng phát triển TP.HCM" ngày 26/11.

Nghị quyết số 65/2026/NQ-HĐND quy định hỗ trợ đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho trung tâm đổi mới sáng tạo với mức tối đa từ 50 - 100 tỷ đồng. Chính sách phát triển hạ tầng nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số có mức hỗ trợ lên đến 25 tỷ đồng tùy nội dung, quy mô dự án.

Ngoài ra, các nghị quyết số 62, 63 và 66/2026/NQ-HĐND tập trung hỗ trợ chuyển giao công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ, hình thành trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Mức hỗ trợ chuyển giao công nghệ có thể lên đến 200 triệu đồng/công nghệ/năm.

Đáng chú ý, theo Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

Chuyên gia, nhà khoa học và cá nhân khởi nghiệp sáng tạo làm việc tại các tổ chức này được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm liên tục đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Chính sách áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027.

Với các cơ chế mới, TP.HCM kỳ vọng mở rộng khả năng huy động nguồn lực quốc tế, thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển hạ tầng logistics và công nghệ cao, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo có tầm vóc quốc tế.