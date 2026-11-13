TP.HCM miễn phí xe buýt, Metro phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc

Những giải pháp này cho thấy sự chủ động của địa phương đăng cai trong việc tiếp cận mô hình tổ chức, phục vụ các đoàn thể thao tại những sự kiện lớn như ASIAD.

TP.HCM sẽ miễn phí giao thông công cộng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn. Ảnh: TTQLGTCC

Miễn phí giao thông công cộng, tạo thuận tiện cho các đoàn thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa ban hành Công văn số 17073/SVHTT-TDTT, thông tin và hướng dẫn sử dụng xe buýt, Metro phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Văn bản do Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân ký, được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, các đoàn thể thao và các tiểu ban chức năng, nhằm hướng dẫn cụ thể việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng, bảo đảm thuận tiện cho các lực lượng trong thời gian tham dự Đại hội.

Theo phương án được công bố, TP.HCM triển khai miễn phí 17 tuyến xe buýt và tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đối với những đối tượng thuộc diện phục vụ Đại hội. Đây là một trong những chính sách thiết thực nhằm giảm chi phí đi lại, đồng thời giúp các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ và phóng viên chủ động hơn trong quá trình di chuyển giữa nơi lưu trú, địa điểm thi đấu và các khu vực sinh hoạt.

Đối với xe buýt, hành khách sử dụng các tuyến thuộc danh mục hỗ trợ được miễn 100% giá vé đến hết ngày 31.12.2026 theo quy định hiện hành. Từ ngày 1.10.2026, việc xác thực lượt đi được thực hiện thông qua hệ thống thu soát vé điện tử trên xe.

Các thành viên tham dự Đại hội có thể sử dụng mã QR cá nhân trên ứng dụng MultiGo đã định danh, mã QR trên tài khoản VNeID mức độ 2, thẻ Căn cước, Căn cước công dân bản chính hoặc các phương thức thanh toán điện tử được hệ thống hỗ trợ. Khi lên xe, hành khách xuất trình thẻ Đại hội để nhận diện và thực hiện xác thực theo hướng dẫn.

Đối với tuyến Metro số 1, người thuộc diện được hỗ trợ cần mang theo thẻ Đại hội do Ban Tổ chức cấp và thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên kiểm soát vé tại nhà ga. Thành phố cũng dự kiến bố trí lối đi ưu tiên, giúp các thành viên tham dự Đại hội thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng phương tiện.

Đáng chú ý, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM khuyến khích các đoàn cài đặt ứng dụng "MultiGo - Trọn vẹn hành trình" để tra cứu tuyến xe buýt, điểm dừng, thời gian xe đến, nhà ga Metro và lựa chọn lộ trình phù hợp. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp các đoàn chủ động kế hoạch di chuyển mà còn góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức, điều hành và phục vụ Đại hội.

Tiếp cận cách tổ chức của ASIAD, nâng cao chất lượng phục vụ

Việc TP.HCM triển khai các chính sách giao thông thuận lợi cho các đoàn thể thao cho thấy sự tiếp cận với kinh nghiệm tổ chức những sự kiện thể thao đa môn lớn trên thế giới, đặc biệt là các kỳ Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD).

Hệ thống phương tiện giao thông công cộng sẽ giúp ích cho các thành viên, du khách, giới báo chí tham dự Đại hội. Ảnh: TTQLGTCC

Tại ASIAD 2018 ở Indonesia, nước chủ nhà đã bố trí hàng trăm xe buýt phục vụ vận động viên, quan chức thể thao, đồng thời triển khai dịch vụ xe buýt miễn phí trên một số tuyến phục vụ người dân và khán giả. Việc tổ chức mạng lưới vận chuyển, kết nối nơi lưu trú với địa điểm thi đấu được xem là yếu tố quan trọng để bảo đảm hoạt động của một đại hội có quy mô lớn.

Tại ASIAD 20 vừa tổ chức tại Nhật Bản, các huấn luyện viên, vận động viên, phóng viên tham dự Đại hội cũng được ban tổ chức cấp thẻ đi xe buýt, tàu điện ngầm miễn phí trong suốt thời gian tham gia Đại hội.

Học hỏi kinh nghiệm này, TP.HCM không chỉ quan tâm đến chất lượng cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu mà còn chú trọng xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợ đồng bộ, lấy sự thuận tiện của các đoàn thể thao làm một trong những tiêu chí quan trọng.

Bên cạnh giao thông công cộng, Thành phố còn phối hợp với các hãng taxi, đơn vị vận chuyển công nghệ triển khai chính sách ưu đãi giá cước; hỗ trợ các đoàn liên hệ, bố trí phương tiện có sức chứa lớn đưa đón vận động viên đến địa điểm thi đấu. Các phương tiện phục vụ Đại hội cũng được xem xét cấp mã nhận diện ưu tiên theo phương án tổ chức giao thông.

Trong lĩnh vực lưu trú, TP.HCM đã làm việc với các khách sạn và đơn vị cung cấp dịch vụ để xây dựng chương trình hỗ trợ các đoàn. Theo đó, những cơ sở lưu trú tham gia chương trình dự kiến giảm từ 20-40% giá thuê phòng, đồng thời có các ưu đãi về ăn uống, dịch vụ và bố trí nhân lực đón tiếp.

Không dừng lại ở đó, Thành phố còn tạo điều kiện để vận động viên, huấn luyện viên và phóng viên báo chí tham quan miễn phí các bảo tàng, đơn vị nghệ thuật và thiết chế văn hóa công lập thuộc phạm vi quản lý. Gần 200 tình nguyện viên dự kiến được huy động để hỗ trợ các đoàn tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và đời sống của địa phương.

Những chính sách này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho các đoàn tham dự mà còn góp phần thể hiện hình ảnh TP.HCM năng động, thân thiện, hiếu khách, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tổ chức những sự kiện thể thao quy mô lớn.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 có 36 đoàn thể thao tham dự, tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương, quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và 2.000 trọng tài. Với quy mô này, việc bảo đảm các điều kiện hậu cần, giao thông và sinh hoạt có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng tổ chức và thành công chung của Đại hội.

Từ những chính sách hỗ trợ cụ thể, có thể thấy TP.HCM đang hướng tới cách tổ chức Đại hội không chỉ chuyên nghiệp về chuyên môn mà còn chu đáo trong công tác phục vụ. Đây cũng là bước tiến trong tư duy tổ chức các sự kiện thể thao lớn, khi thành công không chỉ được đo bằng chất lượng thi đấu mà còn bằng những trải nghiệm tích cực, sự hài lòng của các đoàn tham dự và dấu ấn tốt đẹp mà địa phương đăng cai để lại.