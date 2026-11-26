UBND Tp.HCM vừa ban hành quyết định miễn giấy phép xây dựng với một số loại công trình trên địa bàn, trong đó mở rộng áp dụng với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Theo quyết định của thành phố, có hiệu lực từ 30/11, công trình nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng nếu có quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500 m2 và nằm trong khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt.

UBND Tp.HCM chính thức ban hành quyết định quy định miễn giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ, công trình tạm, trạm sạc, tủ đổi pin, có hiệu lực từ ngày 30/11. (Ảnh minh hoạ)

Miễn giấy phép xây dựng với công trình trụ sạc, tủ đổi pin của tổ chức lắp đặt trên đất phi nông nghiệp, đất do nhà nước quản lý (ngoại trừ đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh). Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai lắp đặt trụ sạc, tủ đổi pin đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Tp.HCM còn miễn giấy phép xây dựng đối với công trình tạm mà không dựa trên quy hoạch được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Luật Phát triển đô thị.

Dù được miễn giấy phép, ,hưng các công trình nêu trên vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, PCCC môi trường, giao thông, quản lý, bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và các quy định khác có liên quan.

Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi thông báo khởi công đến UBND cấp xã nơi xây dựng; trường hợp công trình nằm trên địa bàn hai xã, phường phải thông báo cho cả hai địa phương.

UBND Tp.HCM giao Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn việc quản lý trật tự xây dựng đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng và tổ chức kiểm tra công tác tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và nghiệm thu.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải phối hợp UBND xã, phường và đặc khu rà soát các quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết, Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Thành phố để cập nhật trên website thông tin quy hoạch của Thành phố giúp tra cứu quy hoạch; hướng dẫn UBND xã, phường, đặc khu duyệt quy hoạch, xác định lộ giới, chỉ giới, số tầng...

UBND xã, phường và đặc khu công khai các quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc làm cơ sở miễn giấy phép xây dựng.

Trong 9 tháng đầu năm, Tp.HCM ghi nhận hơn 31.700 giấy phép xây dựng, kể cả các trường hợp được miễn, với tổng diện tích sàn khoảng 7,6 triệu m2. Trong đó, 99,9% số giấy phép do UBND phường, xã và đặc khu cấp.