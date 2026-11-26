Ảnh minh họa. (Ảnh: Bình Phạm)

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 102/2026/QĐ-UBND, quy định các công trình được miễn giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/11/2026.

Theo quyết định, ngoài các công trình được quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng năm 2025, TP.HCM bổ sung một số nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng. Trong đó, có nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có quy mô dưới 7 tầng (tính trên cao độ mặt đất đặt công trình), tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500 m² và thuộc khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt.

Với nhóm công trình này, trường hợp hồ sơ pháp lý được phê duyệt không quy định tầng hầm, chủ đầu tư vẫn được xây dựng tối đa một tầng hầm theo tiêu chuẩn kỹ thuật, với điều kiện bảo đảm an toàn cho công trình lân cận và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm liên quan. Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu cấp giấy phép xây dựng, UBND xã, phường, đặc khu và Sở Xây dựng thực hiện theo thẩm quyền.

Bên cạnh nhà ở riêng lẻ, hai nhóm công trình khác cũng được bổ sung vào diện miễn giấy phép xây dựng. Cụ thể, công trình tạm không dựa trên quy hoạch theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Luật Phát triển đô thị năm 2026; trụ sạc và tủ đổi pin lắp đặt trên đất phi nông nghiệp, đất do Nhà nước quản lý, ngoại trừ đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Đối với công trình tạm không dựa trên quy hoạch, các tiêu chí, điều kiện, thời hạn tồn tại, việc quản lý, khai thác, tháo dỡ, di dời và hoàn trả mặt bằng do UBND TP.HCM quyết định theo thẩm quyền. Trong khi đó, việc lắp đặt trụ sạc, tủ đổi pin phải bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Dù được miễn giấy phép xây dựng, các công trình vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy, chữa cháy, môi trường, giao thông và quản lý, bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật. Công tác quản lý trật tự xây dựng, nghiệm thu và cấp quyền sở hữu công trình cũng được thực hiện theo quy định hiện hành đối với trường hợp miễn giấy phép xây dựng.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương, tổ chức, cá nhân triển khai quyết định; kiểm tra việc tiếp nhận thông báo khởi công, quản lý trật tự xây dựng và nghiệm thu công trình. Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp rà soát, cập nhật thông tin quy hoạch, hướng dẫn tra cứu các chỉ tiêu xây dựng, lộ giới và chỉ giới đường đỏ. Hai sở cùng Sở Khoa học và Công nghệ và UBND cấp xã xây dựng, cập nhật ứng dụng, phần mềm phục vụ tra cứu quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm công khai quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc, cập nhật bản đồ địa chính, phối hợp cắm mốc giới và tiếp nhận thông báo khởi công theo thẩm quyền.

Chủ đầu tư phải chủ động tra cứu thông tin quy hoạch, bảo đảm công trình đáp ứng các chỉ tiêu xây dựng và quy định pháp luật. Trước khi khởi công, chủ đầu tư phải gửi thông báo đến UBND cấp xã, Sở Xây dựng hoặc ban quản lý khu chức năng theo thẩm quyền, đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện khởi công. Nếu công trình nằm trên địa bàn hai xã, phường, thông báo phải được gửi đến cả hai địa phương.