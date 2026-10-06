TP.HCM: Máy thi công rạch Xuyên Tâm bất ngờ ngã đổ ra đường

Chiều 6/10, tại khu vực tuyến T1, lý trình Km0+350, đoạn đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, thuộc gói thầu XL-01 dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư đã xảy ra sự cố mất an toàn lao động.

Hiện trường nơi máy thi công gia cố nền CDM bất ngờ ngã đổ.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, khoảng 16h15 cùng ngày, một máy thi công gia cố nền xi măng đất (CDM) trong quá trình được đưa vào phạm vi công trình và đang lắp dựng thì bất ngờ ngã đổ về hướng đường Bùi Hữu Nghĩa. Phần đầu thiết bị đã đổ vào tuyến hẻm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do thiết bị gãy trục mâm, dẫn đến ngã đổ.

Bước đầu, sự cố chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản xung quanh khu vực. Tuy nhiên, việc máy thi công ngã đổ gây cản trở tạm thời giao thông trên tuyến đường.

Phần đầu thiết bị ngã vào khu vực tuyến hẻm gần công trường rạch Xuyên Tâm.

Ngay sau sự cố, đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã tập trung nhân lực, phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tổ chức rào chắn, phân luồng giao thông và khắc phục sự cố.

Các đơn vị đang triển khai phương án đưa thiết bị trở lại khu vực dự án, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông khu vực, dự kiến hoàn thành trước 18h cùng ngày.

Theo chủ đầu tư dự án, đây là một trong 8 dàn thiết bị khoan CDM được liên danh nhà thầu mới bổ sung nhằm tăng cường thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Lực lượng chức năng và các đơn vị thi công có mặt để khắc phục sự cố.

Thiết bị gặp sự cố đang trong giai đoạn lắp dựng và chưa được các bên tiến hành kiểm định tại công trình.

Chủ đầu tư cho biết sẽ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau sự cố, đồng thời rà soát công tác đưa thiết bị vào công trường nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố tương tự trong quá trình thi công dự án.

Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2023-2028. Toàn tuyến được cải tạo, xây dựng dài hơn 8,8km, gồm tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài hơn 6,6km và 3 tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu với tổng chiều dài hơn 2,2km. Dự án được triển khai qua 3 gói thầu xây lắp: Gói XL-01: Đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm rạch Cầu Sơn, dài 2,94km.

Gói XL-02: Đoạn từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm rạch Bình Lợi và rạch Bình Triệu, dài khoảng 4,5km.

Gói XL-03: Đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, dài khoảng 1,3km.