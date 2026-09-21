TP.HCM lựa chọn nhà thầu dự án đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân 3.500 tỷ đồng

Theo kế hoạch, hai gói thầu dự kiến được lựa chọn trong quý III và IV/2026 với tổng giá trị hơn 417 triệu đồng.

Trong đó, gói tư vấn giám sát khảo sát bổ sung bước thiết kế bản vẽ thi công có giá gần 36 triệu đồng, thời gian thực hiện 30 ngày.

Gói tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói xây dựng, tư vấn giám sát thi công có giá hơn 381 triệu đồng, thực hiện trong 120 ngày. Cả hai gói đều áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, hợp đồng trọn gói.

Phối cảnh dự án đường liên phường Thới An – Thạnh Xuân gần 3.500 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), dự án đường liên phường Thới An – Thạnh Xuân (tuyến 2) ảnh hưởng đến 471 trường hợp, trong đó 114 trường hợp dự kiến bị giải tỏa trắng và được bố trí tái định cư.

Đến nay, Hội đồng bồi thường dự án đã thông qua 100% phương án bồi thường chi tiết cho các hộ dân. Các đơn vị đang chuẩn bị niêm yết phương án, tổ chức đối thoại và tiếp thu ý kiến người dân.

Phương án bồi thường dự kiến được phê duyệt trong quý III, phấn đấu hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý IV/2026.

Ban Giao thông đồng thời hoàn thiện thiết kế, dự toán và các thủ tục lựa chọn nhà thầu xây lắp. Dự án dự kiến khởi công trong quý IV/2026, hoàn thành năm 2028.

Theo quy hoạch, tuyến chính dài gần 4,5km, rộng 40m, gồm 6 làn xe, điểm đầu giao đường Lê Văn Khương và điểm cuối giao đường Hà Huy Giáp. Dự án còn có nhánh kết nối đường Lê Thị Riêng dài khoảng 200m, rộng 30m, gồm 4 làn xe.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.563 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 2.175 tỷ đồng, chi phí xây dựng gần 973 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giao thông khu vực, chia sẻ lưu lượng với các tuyến hiện hữu, góp phần giảm áp lực cho quốc lộ 1 đoạn từ Ngã tư Bình Phước đến Ngã tư Ga, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông và tạo thêm không gian phát triển đô thị khu vực Thới An - Thạnh Xuân.