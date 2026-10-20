TP HCM: Loạt chuyển động mới tại các khu đất vàng Thủ Thiêm

Sắp đấu giá 4 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng giá khởi điểm hơn 16.666 tỷ đồng.

Loạt lô đất ở Thủ Thiêm có giá khởi điểm hàng nghìn tỷ

Ngày 19 và 20/10, UBND TP HCM đã ban hành các quyết định liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Trong đó, 4 lô đất được đưa ra đấu giá để phát triển nhà ở và công trình hỗn hợp có tổng giá khởi điểm hơn 16.666 tỷ đồng.

Với diện tích lớn nhất là khu đất 10.059 m² tại lô đất 1.K3.5.HH (trước đây là lô đất 3-12), thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, để thực hiện dự án đầu tư có chức năng hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ.

Trong đó, chức năng ở chiếm 95%, chức năng dịch vụ chiếm 5%, với tầng cao tối đa 25 tầng, chiều cao tối đa 100 m, quy mô dân số tối đa 3.420 người. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất là 10.198 tỷ đồng.

Tiếp đó là lô đất 1.K3.1.OD, trước đây là lô 3-8, có diện tích 8.568,1 m², được phê duyệt giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng, tương đương khoảng 307,2 triệu đồng/m².

Theo quy hoạch, khu đất có chức năng đất nhóm nhà ở, được xây dựng tối đa 10 tầng, chiều cao không quá 40 m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,92 lần và quy mô dân số khoảng 1.067 người.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là gần 2.938 tỷ đồng, bao gồm tiền sử dụng đất tính theo giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng và chi phí xây dựng dự kiến khoảng 305,7 tỷ đồng.

Một khu đất khác là lô 1.K3.4.HH, trước đây là lô 3-5, có diện tích 6.446 m². Giá khởi điểm được phê duyệt ở mức hơn 2.091 tỷ đồng, tương đương khoảng 324,5 triệu đồng/m².

Lô đất này được quy hoạch phát triển công trình hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ chiếm 5%. Công trình được phép xây dựng tối đa 6 tầng, cao không quá 24 m, quy mô dân số tối đa 608 người.

Trong khi đó, lô 1.K3.3.HH, trước đây là lô 3-9, có diện tích 5.009,1 m², được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng.

Khu đất được quy hoạch phát triển tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, cao tối đa 10 tầng, với quy mô dân số khoảng 811 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án hơn 2.050 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 305,7 tỷ đồng.

Cả 4 khu đất đều thuộc loại đất ở tại đô thị, hiện không có tài sản gắn liền với đất. Thời hạn sử dụng đất để thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

UBND TP HCM cũng lưu ý, đối với doanh nghiệp tham gia đấu giá để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, vốn chủ sở hữu phải đáp ứng mức tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự kiến theo quy định pháp luật.

Đấu giá ba lô đất hơn 2,1 ha để xây trường học

Cũng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ngày 19/10, UBND TP HCM cho biết đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với ba lô 1.K4.1.MN, 1.K4.1.CS và 1.K4.1.PT, với tổng diện tích 21.028 m².

Các khu đất được đưa ra đấu giá một lần để xây dựng công trình trường học liên cấp, thuộc nhóm đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định giá khởi điểm và triển khai các thủ tục đấu giá theo quy định.

Các cơ quan chức năng cũng có trách nhiệm rà soát chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và điều kiện đầu tư, hoạt động giáo dục, bảo đảm việc sử dụng đất sau đấu giá đúng mục đích.

Khác với 4 lô đất phát triển nhà ở nêu trên, phương án đấu giá ba lô đất này hướng đến mục tiêu bổ sung quỹ đất phục vụ giáo dục tại khu đô thị mới. Giá khởi điểm và thời điểm tổ chức đấu giá chưa được nêu trong phần thông tin về quyết định phê duyệt phương án.

Thu hồi gần 19,2 ha đất tại Khu công nghệ cao

Bên cạnh các động thái tại Thủ Thiêm, ngày 20/10, UBND TP HCM cũng cho biết đã có quyết định thu hồi tổng cộng 191.928 m² đất tại các lô G8-1, G11-1, G12-1, E7-1 và E7-2 thuộc Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, do CTCP Dệt may Sài Gòn thuê.

Lý do thu hồi là dự án “Xây dựng Công viên Thiên niên kỷ” đã chấm dứt hoạt động, đồng thời doanh nghiệp có văn bản tự nguyện trả lại đất. Việc thu hồi được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Theo tìm hiểu, khu đất trước đó được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho Dệt may Sài Gòn thuê theo hợp đồng ký ngày 26/6/2017.

UBND TP HCM cũng giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trạng, xác định diện tích, ranh giới, tài sản gắn liền với đất và thực hiện bàn giao, tiếp nhận khu đất. Sau khi tiếp nhận, đơn vị này có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép; việc khai thác, sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư mới phải tuân thủ quy định pháp luật.

Về phía doanh nghiệp, Dệt may Sài Gòn phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về đất đai còn phải nộp nếu có, phối hợp kiểm kê tài sản và bàn giao đất, giấy tờ liên quan theo quy định.

Giao hơn 4.800 m² đất làm nhà ở xã hội Nam Lý Một động thái khác trong lĩnh vực phát triển nhà ở, ngày 19/10, UBND TP HCM quyết định giao 4.818,8 m² đất cho CTCP Địa ốc Thảo Điền để thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Nam Lý tại phường Phước Long. Trong tổng diện tích được giao, có 4.435,2 m² đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 383,6 m² đất giao thông do Nhà nước trực tiếp quản lý. Diện tích đất ở tại đô thị là 2.940 m², được giao có thu tiền sử dụng đất nhưng thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở xã hội theo quy định. Phần diện tích còn lại 1.878,8 m² được sử dụng cho các công trình công cộng, gồm 783,8 m² đất công viên cây xanh, cảnh quan ven sông và 1.095 m² đất giao thông ngoài nhóm ở. Thời hạn sử dụng đất để thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày quyết định giao đất có hiệu lực.