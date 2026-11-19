Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 19.11, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng đã xử lý hơn 630m3 đất khi mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B.

Ngày 19.11, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục duy trì hoạt động của 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

Lực lượng làm nhiệm vụ vẫn miệt mài tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Kết quả tìm kiếm ngày 19.11, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 bộ có di vật kèm theo; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2 (triển khai từ ngày 15.10 đến hết ngày hôm nay) lên 316 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 72 bộ có di vật kèm theo.

Ngày 19.11, lực lượng tìm kiếm tiếp tục quy tập được thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trước đó, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, lũy kế tổng kết quả tìm kiếm tính từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, TP.HCM đã quy tập được 1.047 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 379 bộ có di vật kèm theo.

TP.HCM đã quy tập được 1.047 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể gồm 1.014 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.