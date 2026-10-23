TP.HCM lên lộ trình xử lý 15 điểm nguy cơ ùn tắc trong hai năm

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, TP.HCM dự kiến xử lý 15 điểm nguy cơ ùn tắc trong giai đoạn 2026-2027. Trong đó, 7 điểm dự kiến hoàn thành trong năm 2026 và 8 điểm trong năm 2027.

Các điểm được ưu tiên xử lý phân bố tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, từ trung tâm, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái đến các khu vực thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Xử lý 15 điểm ùn tắc trong 2 năm

Cụ thể, khu vực trung tâm có một điểm tại Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm, dự kiến xử lý trong năm 2027.

Khu vực giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng.

Khu vực Đông Bắc có ba điểm gồm: giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị, dự kiến hoàn thành năm 2026; giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Tại khu vực phía Đông, nút giao thông An Phú và ngã tư Tây Hòa dự kiến được xử lý trong năm 2026. Khu vực phía Nam có giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50, cũng dự kiến hoàn thành trong năm này.

Ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám được đặt mục tiêu xử lý trong năm 2026. Trong khi đó, nút giao Mỹ Thủy tại khu vực cảng Cát Lái dự kiến hoàn thành năm 2027.

Đối với địa bàn Bình Dương trước đây, hai điểm được ưu tiên là giao lộ quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Long và giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30/4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khai, cùng dự kiến hoàn thành năm 2027.

Phương tiện ken đặc khu vực nút giao An Phú.

Bốn điểm còn lại thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, đều dự kiến xử lý trong năm 2027, gồm các giao lộ quốc lộ 51 - đường Tập đoàn 7 Phước Bình; quốc lộ 51 - đường B1, A2 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân; quốc lộ 51 - đường Trần Hưng Đạo và quốc lộ 51 - đường vào cảng Cái Mép - Thị Vải.

98 dự án cần hơn 360.000 tỷ đồng

Để xử lý các điểm nghẽn giao thông, danh mục của thành phố gồm 98 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 360.841 tỷ đồng. Nhu cầu vốn trong giai đoạn 2026-2030 khoảng 293.494 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 150.991 tỷ đồng.

Theo phương án dự kiến, nguồn vốn có thể cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là khoảng 192.476 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố khoảng 120.870 tỷ đồng; nguồn vốn huy động khác, gồm các hình thức PPP như BOT, BT…, khoảng 71.606 tỷ đồng.

Khu vực thi công dự án nút giao Mỹ Thuỷ.

Trong nhóm dự án đang triển khai, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp trọng điểm như nút giao thông An Phú, nút giao thông Mỹ Thủy, mở rộng quốc lộ 50, cầu đường Nguyễn Khoái, các dự án thành phần xây lắp và giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và đường Vành đai 2, đoạn 3 từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - quốc lộ 1.

Bên cạnh đó, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, cấp bách đang được chuẩn bị khởi công, gồm cầu Thủ Thiêm 4, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, nút giao Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội, dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh.

Danh mục còn có các tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2 trên địa bàn Bình Dương, giai đoạn 1 tuyến metro số 6 đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu, nâng cấp đường trục Bắc - Nam, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Giai đoạn 2026–2027, TP.HCM dự kiến xử lý 15/28 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông, tập trung tại các cửa ngõ, nút giao trọng điểm và khu vực cảng.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, quá trình triển khai các dự án còn gặp một số khó khăn. Công tác điều hành, quản lý dự án của một số chủ đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; việc rà soát, nhận diện và xử lý vướng mắc còn chậm. Một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch chi tiết và giải pháp cụ thể để bảo đảm tiến độ, trong khi phải quản lý đồng thời nhiều dự án quy mô lớn.

Nguồn cung cát, đá có thời điểm gặp khó khăn do nhiều dự án trọng điểm được triển khai đồng loạt. Việc di dời hạ tầng kỹ thuật tại một số công trình còn chậm; một số dự án phải chờ thủ tục điều chỉnh quy hoạch phân khu làm cơ sở thẩm định, phê duyệt. Ngoài ra, hồ sơ tư vấn của một số dự án chưa đạt yêu cầu, phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Thành phố đang tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ công trình, đồng thời yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quản lý, chủ động nhận diện và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai.

Việc xử lý 15 điểm nguy cơ ùn tắc trong giai đoạn 2026-2027 là bước đầu trong kế hoạch kéo giảm ùn tắc giao thông đến năm 2030. Cùng với tiến độ từng dự án, việc bảo đảm nguồn vốn, giải phóng mặt bằng và phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị sẽ có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu xử lý các điểm nghẽn giao thông trên địa bàn TP.HCM.