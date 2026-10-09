TP.HCM lên kế hoạch xử lý 50 điểm ngập, đường Mã Lò sắp khởi công sửa chữa

Phân rõ trách nhiệm chống ngập

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, TP sẽ triển khai 87 dự án chống ngập trong giai đoạn 2026-2030, với tổng mức đầu tư khoảng 142.340 tỷ đồng.

Mục tiêu của kế hoạch là xử lý 50 vị trí ngập trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, năm 2026 dự kiến hoàn thành 9 dự án, xử lý 3 vị trí ngập; năm 2027 hoàn thành 45 dự án, xử lý 30 vị trí.

Tình trạng ngập tại các tuyến đường ở TP.HCM đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cấp hệ thống thoát nước.

Năm 2028, TP.HCM dự kiến hoàn thành 9 dự án, xử lý 5 vị trí; năm 2029 hoàn thành 6 dự án, xử lý 2 vị trí và năm 2030 hoàn thành 18 dự án, xử lý 10 vị trí.

Các khu vực được xác định ưu tiên gồm Phan Văn Hớn, Bình Quới, Gò Vấp cũ, Thảo Điền, Quốc Hương (phường An Khánh), Nguyễn Văn Hưởng, chợ Thủ Đức, Nguyễn Văn Quá và các tuyến chịu ảnh hưởng triều ở phía Nam TP.HCM.

Ngoài ra, kế hoạch cũng tập trung xử lý các vị trí ngập trên Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K và các khu vực kênh, suối thuộc Bình Dương cũ; Quốc lộ 51 và các vị trí ngập thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Để triển khai kế hoạch chống ngập, TP.HCM đã phân công trách Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện để báo cáo UBND TP.HCM.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì các nhiệm vụ liên quan đến thủy lợi, điều tiết hồ chứa, không gian thoát lũ và kiểm soát sụt lún theo phân công.

Sở Tài chính chủ trì việc bố trí vốn, trong khi các chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Tuyến Tỉnh lộ 10 - Mã Lò thường xuyên xảy ra ngập khi mưa lớn.

UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp quản lý, xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng, khi các công trình hoàn thành và vận hành đồng bộ, năng lực tiêu thoát nước và kiểm soát triều của TP.HCM sẽ được tăng cường, hướng tới xử lý, giảm ngập tại 50 vị trí được xác định trong kế hoạch.

Mã Lò - Tỉnh lộ 10 sắp được sửa chữa

Đối với khu vực thường xuyên ngập trên trục Tỉnh lộ 10 - đường Mã Lò, Sở Xây dựng cho biết dự án Sửa chữa đường Mã Lò (đoạn từ Hương lộ 2 đến Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông) đã được phê duyệt, do Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM làm chủ đầu tư.

Theo phương án được phê duyệt, dự án tập trung sửa chữa và nâng đường cục bộ nhằm cải thiện khả năng thoát nước. Hiện chưa xác định thời điểm hoàn thành dự án.

Nước ngập gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trên đường Mã Lò.

Sở Xây dựng cho biết, nguyên nhân khiến tuyến đường thường xuyên ngập là hệ thống cống được đầu tư từ lâu, kích thước nhỏ, trong khi mặt đường trũng thấp và phải tiếp nhận nước từ khu dân cư đông đúc.

Bên cạnh đó, hướng thoát nước chính về kênh Liên Xã - Ông Búp bị ảnh hưởng bởi tình trạng bồi lắng, lấn chiếm. Khi xảy ra mưa lớn hoặc mưa kết hợp triều, khả năng tiêu thoát nước của khu vực càng bị hạn chế.

Trước mắt, UBND phường Bình Trị Đông sẽ tổ chức nạo vét cống trên đường Mã Lò, sửa chữa các miệng thu nước và xử lý cửa xả vào kênh Liên Xã. Đồng thời, sẽ thanh thải vật cản, xử lý tình trạng lấn chiếm và nạo vét kênh nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát nước.

Về lâu dài, TP.HCM sẽ đẩy nhanh dự án chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 10, đoạn từ Võ Văn Vân đến An Dương Vương; cải tạo kênh Liên Xã và rạch Ông Búp; đồng thời hoàn thiện dự án Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.

Việc kết hợp các giải pháp trước mắt với đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chỉnh trang giao thông và cải tạo các tuyến kênh được kỳ vọng sẽ từng bước giải quyết tình trạng ngập kéo dài trên trục Tỉnh lộ 10 - Mã Lò.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, các vị trí ngập trong đợt mưa lớn vừa qua chủ yếu là những điểm từng ngập trong các năm trước, song mức độ ngập tăng giảm tùy lượng mưa và diễn biến triều cường. Nguyên nhân chính là lượng mưa vượt khả năng thiết kế của hệ thống thoát nước, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường khiến mực nước sông, kênh, rạch dâng cao, hạn chế khả năng tiêu thoát. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước cũ, chưa đáp ứng yêu cầu thời tiết cực đoan; đô thị hóa nhanh, bê tông hóa, sụt lún và việc thi công các dự án hạ tầng cũng ảnh hưởng đến khả năng thoát nước. Một số khu vực còn tồn tại bất cập trong quản lý, vận hành cống rãnh, tình trạng lấn chiếm kênh thoát nước và hạ tầng thoát nước tại khu dân cư chưa được bàn giao đồng bộ.