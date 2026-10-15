TP.HCM lên kế hoạch xử lý 28 điểm nguy cơ ùn tắc

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, để xử lý các điểm nghẽn, TP phân loại dự án thành 4 nhóm gồm dự án chuyển tiếp; công trình đường bộ và hạ tầng xe buýt sử dụng vốn chi thường xuyên; dự án khởi công mới và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP/BOT).

TP.HCM triển khai các dự án giao thông nhằm nâng cao năng lực lưu thông, giảm áp lực tại những điểm có nguy cơ ùn tắc.

Nhóm dự án chuyển tiếp tập trung vào các công trình lớn đang triển khai hoặc đã có vốn như nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, cầu đường Nguyễn Khoái, nâng cấp quốc lộ 50, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (thành phần 2), cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đường Phạm Văn Bạch và đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Với nguồn vốn chi thường xuyên, thành phố ưu tiên các hạng mục có thể triển khai nhanh trong giai đoạn 2026 - 2027 như cải tạo hình học đường Tôn Đức Thắng dưới dạ cầu Ba Son; sửa chữa cầu Bông, cầu Điện Biên Phủ, cầu Xáng; lắp đặt bãi đỗ xe buýt tự động tại các bến xe Chợ Lớn, Sài Gòn, Tân Phú và bổ sung nhà chờ, trụ dừng xe buýt.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, danh mục dự án khởi công mới dự kiến có cầu vượt thép tại ngã 6 Công trường Dân Chủ, cầu vượt thép trên đường 3/2 tại nút giao Lê Đại Hành - Lý Thường Kiệt, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Rạch Dơi, hầm chui dọc đường Tôn Đức Thắng, nâng cấp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và mở rộng đường Đinh Bộ Lĩnh.

Quốc lộ 1 quá tài, dòng xe ken đặc vào giờ cao điểm.

Các dự án PPP/BOT gồm Vành đai 2 đoạn 3, nâng cấp quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương, mở rộng Xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 đoạn từ Trạm 2 đến nút giao Tân Vạn. Trong tổng số 98 dự án được thông tin tại chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời", có 33 dự án đã có vốn và đủ điều kiện triển khai.

Song song với đầu tư hạ tầng, TP.HCM sẽ rà soát, điều chỉnh phân luồng linh hoạt, bổ sung báo hiệu đường bộ, cải tạo hình học tại các nút giao, điều chỉnh điểm mở dải phân cách và tối ưu làn xe theo khung giờ. Thành phố cũng tăng cường theo dõi giao thông tại các khu vực thi công dự án trọng điểm và các tuyến lân cận để kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức giao thông.

Các khu vực được chú trọng gồm tuyến metro số 2 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh; nút giao An Phú và ngã tư Đình trên đường Đỗ Mười.

Các dự án cầu, đường và nút giao được triển khai đồng bộ nhằm tăng khả năng kết nối giữa các khu vực.

Trong quản lý, điều hành, thành phố dự kiến nâng cấp, mở rộng Trung tâm Giám sát và điều khiển giao thông thông minh; nghiên cứu kết nối hệ thống đèn tín hiệu giao thông bên trong Vành đai 2 về trung tâm điều khiển tập trung và ứng dụng công nghệ song sinh số (Digital Twins).

Bên cạnh đó, TP.HCM tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng gắn với kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân, phát triển vận tải đường thủy và tăng cường phối hợp điều tiết giao thông tại sân bay, cảng biển.

Thành phố cũng nghiên cứu di dời các cơ sở y tế, giáo dục - đào tạo quy mô lớn ra khỏi khu vực nội thành; từng bước đưa các khu công nghiệp, khu chế xuất và cụm cảng ICD ra ngoại ô, kết nối với Vành đai 3, Vành đai 4 cùng mạng lưới đường thủy, đường sắt.

Việc kết hợp đầu tư hạ tầng, tổ chức giao thông linh hoạt, ứng dụng công nghệ và phát triển vận tải công cộng được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực lưu thông trên các trục giao thông trọng yếu, từng bước giảm ùn tắc trên địa bàn thành phố.

28 điểm nguy cơ ùn tắc tại 9 khu vực Trung tâm thành phố (3 điểm): Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm; ngã tư Bốn Xã; đường Nguyễn Tất Thành.

Đông Bắc (6 điểm): Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão; Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị; Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị; Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng; ngã tư Hàng Xanh; đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn Bạch Đằng - ngã 5 Đài liệt sĩ).

Tây Bắc (2 điểm): Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu; đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn cầu Ông Lớn - ngã ba Giồng).

Phía Đông (2 điểm): Nút giao An Phú; ngã tư Tây Hòa.

Phía Nam (4 điểm): Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50; Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; đường Dương Bá Trạc (khu vực cầu Kênh Xáng); Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng.

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (3 điểm): Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám; vòng xoay Lăng Cha Cả; đường Trường Chinh (đoạn Âu Cơ - Tân Kỳ Tân Quý).

Khu vực cảng Cát Lái (2 điểm): Nút giao Mỹ Thủy; đường Nguyễn Thị Định (đoạn vòng xoay Mỹ Thủy - cảng Cát Lái).

Bình Dương trước đây (2 điểm): Quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Long; đường Phú Lợi - 30/4 - Trần Văn Ơn - Nguyễn Thị Minh Khai.

Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây (4 điểm): Quốc lộ 51 - đường Tập đoàn 7 Phước Bình; Quốc lộ 51 - đường B1, A2 vào KCN Mỹ Xuân; Quốc lộ 51 - đường Trần Hưng Đạo; Quốc lộ 51 - đường vào cảng Cái Mép - Thị Vải.