TP.HCM lên kế hoạch xử lý 15 điểm nguy cơ ùn tắc

15 điểm nguy cơ ùn tắc

Theo kế hoạch kéo giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026-2030, TP.HCM xác định 15 điểm có nguy cơ ùn tắc cần xử lý trong hai năm 2026-2027.

Các vị trí được phân bổ tại nhiều khu vực, tập trung vào những giao lộ và nút giao có vai trò quan trọng đối với lưu thông đô thị.

Tại khu vực trung tâm, thành phố dự kiến xử lý một điểm tại khu vực Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc phường Sài Gòn, trong năm 2027.

Khu vực Đông Bắc có 3 điểm. Trong đó, giao lộ Nguyễn Thái Sơn – Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, và giao lộ Nguyễn Oanh – Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, dự kiến được xử lý trong năm 2026. Giao lộ Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị, thuộc phường Bình Lợi Trung và phường An Nhơn, có lộ trình thực hiện vào năm 2027.

Ở khu vực phía Đông, hai vị trí nằm trong kế hoạch là nút giao thông An Phú, phường Bình Trưng, và ngã tư Tây Hòa, thuộc phường Thủ Đức và phường Phước Long. Cả hai dự kiến được xử lý trong năm 2026.

TP.HCM dự kiến đầu tư hơn 360.000 tỷ đồng xóa điểm nghẽn giao thông.

Tại khu vực phía Nam, giao lộ Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, được lên kế hoạch xử lý trong năm 2026. Cùng thời điểm này, thành phố dự kiến giải quyết điểm nguy cơ ùn tắc tại giao lộ Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám, thuộc phường Tân Bình và phường Bảy Hiền, khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đối với khu vực cảng Cát Lái, nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, dự kiến được xử lý trong năm 2027.

Tại khu vực Bình Dương trước đây, hai điểm được đưa vào lộ trình năm 2027 gồm giao lộ Quốc lộ 13 – đường dẫn cầu Phú Long, phường Lái Thiêu; và giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30/4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi.

Đường sá TP.HCM đông đúc trong giờ cao điểm.

Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây có 4 điểm, đều dự kiến xử lý trong năm 2027.

Cụ thể, gồm giao lộ Quốc lộ 51 – đường Tập đoàn 7 Phước Bình tại ranh giới TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, thuộc phường Phú Mỹ; giao lộ Quốc lộ 51 – đường B1, A2 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân, phường Phú Mỹ; giao lộ Quốc lộ 51 – đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Mỹ; và giao lộ Quốc lộ 51 – đường vào cảng Cái Mép – Thị Vải, phường Tân Phước.

Việc xác định cụ thể các vị trí và thời hạn xử lý là một phần trong lộ trình kéo giảm ùn tắc, hướng đến cải thiện khả năng lưu thông tại các cửa ngõ, khu vực cảng, sân bay và những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn.

Hơn 360.840 tỷ đồng dành cho 98 dự án xóa điểm nghẽn

Bên cạnh kế hoạch xử lý 15 điểm nguy cơ ùn tắc trong giai đoạn 2026-2027, TP.HCM dự kiến triển khai danh mục 98 dự án nhằm giải quyết các điểm nghẽn hạ tầng giao thông, với tổng mức đầu tư khoảng 360.840,958 tỷ đồng.

Nhu cầu vốn dự kiến trong giai đoạn 2026-2030 là 293.494,121 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng chiếm 150.991,259 tỷ đồng.

Theo phương án cân đối vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến bố trí được 192.476,441 tỷ đồng. Nguồn vốn này gồm 120.870,339 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và 71.606,102 tỷ đồng từ các nguồn huy động khác thông qua hình thức đối tác công tư (PPP) như BOT, BT...

Song song với việc chuẩn bị nguồn lực, thành phố đang thúc đẩy các dự án giao thông trọng điểm, cấp bách nhằm tăng cường kết nối và nâng cao năng lực vận tải.

Những công trình dự kiến chuẩn bị khởi công gồm cầu Thủ Thiêm 4, đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu, nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội, dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, các tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2 trên địa bàn Bình Dương, giai đoạn 1 tuyến đường sắt đô thị số 6 đoạn Tân Sơn Nhất – Phú Hữu, nâng cấp đường trục Bắc – Nam, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành.

Đối với các dự án đang thi công, TP.HCM tập trung chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa công trình vào khai thác.

Trong giai đoạn 2026-2027, TP.HCM đặt mục tiêu xử lý 15 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông.

Các dự án đáng chú ý gồm nút giao thông An Phú, nút giao thông Mỹ Thủy, mở rộng Quốc lộ 50, cầu đường Nguyễn Khoái, các dự án thành phần xây lắp và giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành và đường Vành đai 2, đoạn 3 từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa – Quốc lộ 1.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án vẫn chịu tác động từ nhiều khó khăn. Công tác điều hành, quản lý tại một số chủ đầu tư còn hạn chế; việc nhận diện và xử lý vướng mắc chưa kịp thời, trong khi kế hoạch chi tiết và giải pháp đẩy nhanh tiến độ chưa được xây dựng đầy đủ.

Nguồn cung vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát và đá, có thời điểm gặp khó khăn do nhiều công trình trọng điểm được triển khai đồng loạt.

Một số dự án còn chậm di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoặc phải chờ điều chỉnh quy hoạch phân khu để hoàn thiện thủ tục thẩm định, phê duyệt.

Ngoài ra, hồ sơ tư vấn của một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu, phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Thành phố cần tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu và công tác quản lý dự án, qua đó đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, từng bước xử lý các điểm nghẽn và thực hiện mục tiêu kéo giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026-2030.