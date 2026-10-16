TP.HCM lên kế hoạch giảm sở hữu tại Becamex, chuyển chủ sở hữu với SJC

UBND TP.HCM đã phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, có 11 doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ vốn Nhà nước đang nắm giữ (đại diện là UBND TP.HCM), bao gồm Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC); Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV; Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV; Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu;

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV; Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV; Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận; Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài; Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên.

Theo kế hoạch, HFIC sẽ đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại SJC trước 2030. (Ảnh: H. Linh)

Trong giai đoạn này, có 60 doanh nghiệp Nhà nước thực hiện hình thức sắp xếp, cơ cấu lại vốn Nhà nước, gồm hợp nhất/chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu; hợp nhất để thành lập và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn; giữ nguyên/giảm phần vốn Nhà nước và thực hiện phá sản/giải thể.

Trong đó, với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex Group), theo lộ trình trước 2030, tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ sẽ giảm xuống ở mức trên 65%.

UBND TP.HCM hiện nắm giữ 95,44% vốn điều lệ tại Becamex.

UBND TP.HCM cũng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn về HFIC tại 7 công ty. Gồm Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC; Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn; Công ty CP Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty CP Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu;

Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - Công ty CP; Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty TNHH Hóa chất AGC Việt Nam.

Giai đoạn này sẽ thành lập Tổng công ty lĩnh vực dịch vụ đô thị để hợp nhất và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước với 32 doanh nghiệp.

Tỷ lệ vốn Nhà nước do UBND TP.HCM nắm giữ tại Becamex sẽ giảm từ 95,44% hiện tại xuống trên 65% trước 2030. (Ảnh minh họa BCM)

Đó là các công ty công ích thuộc các quận, huyện của TP.HCM trước đây cùng công ty công ích, cây xanh tại Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong; Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác Dịch vụ Thủy Lợi, với tổng cộng 29 công ty.

Nhóm này thực hiện chuyển giao 100% trước 2030.

3 đơn vị thực hiện hợp nhất và chuyển giao về Tổng công ty lĩnh vực dịch vụ đô thị trước 2029 là Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh; Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị.

Nhóm chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV có 4 doanh nghiệp, bao gồm Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn-TNHH MTV; Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV; Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV; Công ty TNHH MTV 27/7.

3 doanh nghiệp sẽ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn về Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV. Gồm Công ty CP Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty CP Dịch vụ Du lịch Quốc tế Bà Rịa - Vũng Tàu và Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV.

Riêng đối với dự án đầu tư, vốn, tài sản trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp của Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV sẽ chuyển giao về Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Công ty quản lý Đường sắt đô thị số 1 chưa thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2026-2030.(Ảnh: Q. Nguyễn)

Nhóm chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận có 3 công ty. Là Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV; Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu - nay là Công ty CP Đầu tư xây dựng UDCONS...

Ngoài ra, có 8 công ty thực hiện giải thể, phá sản trước tháng 12/2027. Đó là Công ty Sản xuất dịch vụ Đông Hưng; Công ty Chế biến hàng xuất khẩu Tân Phú; Xí nghiệp Quốc doanh chế biến thực phẩm Hóc Môn; Xí nghiệp In Tổng hợp Vũng Tàu; Công ty XNK nông sản và tiểu thủ công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu (Sinhanco); Xí nghiệp hợp doanh Lisata; Công ty CP Xuất nhập khẩu Côn Sơn; Công ty CP Dịch vụ đô thị và công cộng huyện Xuyên Mộc.

Thành phố yêu cầu lộ trình thực hiện theo nguyên tắc từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp. Đến cuối năm 2028 sơ kết, đánh giá hiệu quả bước đầu để đề xuất các giải pháp phù hợp cho giai đoạn 2029 - 2030.

Từ ngày 1/1/2029 đến hết 2030, Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các hình thức cơ cấu với doanh nghiệp chưa hoàn thành, đảm bảo cơ bản các nhiệm vụ sắp xếp, cơ cấu lại vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp. Đồng thời, Thành phố sẽ tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả, đề xuất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2031 - 2036, phù hợp với yêu cầu phát triển của Thành phố.

Thành phố cũng lưu ý việc sắp xếp phải hiệu quả; bảo đảm mục tiêu kinh doanh và năng lực sản xuất kinh doanh, cạnh tranh của doanh nghiệp; bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước.