TP.HCM lên kế hoạch đầu tư 29 công viên, chỉnh trang 8 công viên hiện hữu

Ngày 13/11, UBND TP.HCM cho biết thành phố vừa có Quyết định số 7554/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát triển cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030.

Công viên số 01 Lý Thái Tổ, một trong những dự án công viên được TP.HCM ưu tiên đầu tư trong năm 2026 (Ảnh: Anh Tú).

Đề án hướng đến xây dựng hệ thống cây xanh đô thị đồng bộ, hiện đại, đa dạng và bền vững; góp phần cải thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Theo đề án, cây xanh, công viên, rừng, mặt nước và các hệ sinh thái tự nhiên được xác định là bộ phận quan trọng của hạ tầng xanh, hạ tầng sinh thái và không gian phát triển đô thị.

Đến tháng 12/2025, TP.HCM có 845 công viên công cộng với tổng diện tích 1.127,14ha, bình quân khoảng 0,79m²/người. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng diện tích đất công viên công cộng bình quân lên 1m²/người; tăng thêm khoảng 10ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo khoảng 30.000 cây xanh công cộng.

Ưu tiên đầu tư 29 dự án công viên

Theo kế hoạch, TP.HCM ưu tiên đầu tư 29 dự án công viên với tổng quy mô khoảng 819ha. Trong đó, có 20 dự án đầu tư công với diện tích 138,48ha và 9 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), quy mô 680,52ha.

Năm 2026, thành phố dự kiến triển khai 10 dự án với tổng diện tích 36,73ha. Một số dự án đáng chú ý gồm: Công viên ven sông Sài Gòn, phường Lái Thiêu (0,95ha); Công viên Tân Chánh Hiệp, phường Trung Mỹ Tây (1,69ha); Công viên Hiệp Phú, phường Tăng Nhơn Phú (1,56ha); cải tạo Công viên Khang Điền, phường Phước Long (1,14ha); Công viên số 01 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (4,4ha); Công viên khu trường đua Phú Thọ, phường Phú Thọ (6,5ha); Công viên Thạnh Lộc, phường An Phú Đông (3,37ha) và Công viên nước thuộc dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2, phường Phước Thắng (15ha).

Giai đoạn 2027 - 2029, thành phố dự kiến triển khai các dự án như cây xanh, mảng xanh thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (36ha); Công viên Đông Thạnh, xã Đông Thạnh (36ha); Quảng trường trung tâm khu đô thị Thủ Thiêm, phường Thủ Đức (12ha) và Công viên ven sông bờ Đông sông Sài Gòn, phường Thủ Đức (8ha).

Đến năm 2030, thành phố dự kiến triển khai Công viên khu Lâm viên sinh thái Thủ Thiêm, phường Thủ Đức (128ha); Công viên Sài Gòn Safari, xã Củ Chi (485ha) và Công viên Phú Xuân, xã Nhà Bè (4,8ha).

Chỉnh trang, nâng cấp 8 công viên hiện hữu

Bên cạnh các dự án đầu tư mới, TP.HCM dự kiến chỉnh trang, nâng cấp 8 công viên hiện hữu với tổng diện tích 106,1ha trong giai đoạn 2026 - 2030.

Công viên Lê Thị Riêng, một trong 8 công viên hiện hữu được TP.HCM dự kiến chỉnh trang trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cụ thể, năm 2027, thành phố dự kiến chỉnh trang Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng (8,8ha) và Công viên 30 tháng 4, phường Sài Gòn (3,5ha).

Năm 2028, các công viên được đưa vào kế hoạch chỉnh trang gồm Công viên 23 tháng 9, phường Bến Thành (8,25ha) và Công viên Gia Định, phường Hạnh Thông (28,2ha).

Năm 2029, thành phố dự kiến chỉnh trang Công viên Tao Đàn, phường Bến Thành (8,98ha) và Công viên Lê Văn Tám, phường Tân Định (6,28ha).

Năm 2030, kế hoạch tiếp tục triển khai tại Công viên Phú Lâm, phường Phú Lâm (5,21ha) và Công viên Gò Vấp, phường An Nhơn (36,88ha).

Ngoài phát triển công viên, đề án đặt mục tiêu trồng 1.413.100 cây xanh phân tán, trong đó có 65.100 cây từ ngân sách Nhà nước và 1.348.000 cây thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Thành phố cũng dự kiến trồng và phục hồi 447,76ha rừng.

Tổng kinh phí dự kiến cho hoạt động trồng cây xanh phân tán và trồng, phục hồi rừng khoảng 115,75 tỷ đồng.

Về phân công thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kế hoạch trồng cây phân tán, trồng rừng giai đoạn 2026 - 2030; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện.

Sở Xây dựng chủ trì kế hoạch Chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng giai đoạn 2026 - 2030; hướng dẫn, kiểm tra công tác phát triển, quản lý và duy trì công viên, cây xanh theo quy hoạch và quy định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp rà soát, cập nhật, tích hợp định hướng cây xanh, công viên và không gian xanh vào các đồ án quy hoạch, bảo đảm quỹ đất, chỉ tiêu và tính kết nối. Sở Tài chính căn cứ dự toán hằng năm và khả năng cân đối ngân sách, phối hợp tham mưu bố trí kinh phí thực hiện đề án...